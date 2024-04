PSG deklasoval Lyon aj bez Mbappeho, titul môže oslavovať už v stredu

Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain spravili ďalší krok k obhajobe ligového titulu. V nedeľnom šlágri Ligue 1 vyhrali doma nad Olympique Lyon 4:1, hoci kouč Luis Enrique nechal celý zápas oddychovať Kyliana Mbappeho i Ousmana Dembeleho. Slovenský obranca Milan Škriniar nastúpil v 68. minúte. PSG môže už v stredu oslavovať svoj tretí titul za sebou a desiaty za uplynulých 12 sezón, ak vyhrá v Loriente a Monaco v ten istý deň nezdolá Lille. Parížania majú päť kôl pred koncom pred Monacom náskok 11 bodov.



"Som veľmi spokojný. S výsledkom, s našou hrou a s celým uplynulým týždňom," povedal Enrique pre televíznu spoločnosť Amazon Prime. Jeho tím sa minulý utorok prebojoval do semifinále Ligy majstrov, keď vo štvrťfinálovej odvete uspel na ihrisku Barcelony rovnakým výsledkom 4:1. Proti Lyonu dal v Parku Princov všetky štyri góly už v prvom polčase, za šesť minút viedol 2:0 po vlastnom góle Nemanju Matiča a zásahu brazílskeho obrancu Lucasa Beralda. Ďalšie dva góly pridal ešte do prestávky portugalský útočník Goncalo Ramos.



PSG má v tabuľke na konte jedinú prehru, utrpel ju ešte v septembri minulého roka doma s Nice. V tomto roku vyšli Parížania naprázdno iba v prvom štvrťfinále LM doma s Barcelonou (2:3). "Nevedel som, ako to po úspešnej odvete v Barcelone bude z našej strany v lige vyzerať, ale tím podal veľmi precízny a sebavedomý výkon a som veľmi šťastný, že to takto dopadlo," vyhlásil Enrique. Lyon nenadviazal na päťzápasovú úspešnú šnúru v lige so štyrmi víťazstvami a jednou remízou, ale stále platí, že kouč Pierre Sage vytiahol tím z krízy a z ôsmej priečky majú jeho zverenci stále nádej na zisk pohárovej priečky. Ešte v novembri boli pritom v lige na poslednom mieste. PSG sa stretne s Lyonom aj koncom mája vo finále Francúzskeho pohára.



Monaco v priamom súboji o druhú priečku triumfovalo na ihrisku Brestu 2:0. "Kniežatá" dohrávali nedeľný zápas po dvoch vylúčeniach v nadstavenom čase len s deviatimi hráčmi. Brest klesol na tretie miesto, na AS stráca dva body, pričom Monaco má ešte zápas k dobru.