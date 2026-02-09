Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PSG deklasovalo Olympique Marseille, dvojgólový Dembele

Na snímke futbalista Paríža St. Germain Ousmane Dembele sa teší z gólu v zápase 21. kola francúzskej Ligue 1 Paríž St. Germain - Olympique Marseille v Paríži v nedeľu 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

PSG prekonali zápisy z januára 1978 (5:1) a februára 2017 (5:1).

Autor TASR
Paríž 9. februára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v nedeľnom zápase 21. kola francúzskej Ligue 1 nad Olympique Marseille vysoko 5:0. V Le Classique vyhrali najvyšším rozdielom vôbec a prekonali zápisy z januára 1978 (5:1) a februára 2017 (5:1).

Domácich poslal do vedenia Ousmane Dembele, ktorý pridal ďalší gól ešte pred prestávkou. Po nej prišiel vlastenec Facunda Medinu a dve minúty neskôr sa tešil Chviča Kvaracchelija. Jednoznačnú výhru ešte potvrdil v 74. minúte Lee Kang-In. Jeho tím tak udržal vedenie o dva body pred Lens, Marseille neudržalo v dôsledku prehry tretie miesto a je za Lyonom, kde pôsobí slovenský brankár Dominik Greif.

V ďalších dueloch remizovalo Nice s AS Monaco 0:0. V neúplnej tabuľke sú tak trinásti, Monaco je deviate a predstihlo Lorient. Toulouse, za ktoré nastúpil v 81. minúte slovenský stredopoliar Mário Sauer, prehralo na pôde Angers 0:1.



sumáre - 21. kolo Ligue 1:

Paríž St. Germain - Olympique Marseille 5:0 (2:0)

Góly: 12. a 37. Dembele, 64. Medina (vlastný), 66. Kvaracchelija, 74. Kang-In



Angers SCO - FC Toulouse 1:0 (0:0)

Gól: 89. Raolisoa

/M. Sauer (Toulouse) hral od 81. minúty/



AJ Auxerre - Paríž FC 0:0



AC Le Havre - Racing Štrasburg 2:1 (1:1)

Góly: 26. Zagadou, 54. Soumare - 36. Godo. ČK: 29. Doukoure (Štrasburg)



OGC Nice - AS Monaco 0:0
