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PSG je v sezóne stále bez víťazstva, Enrique: Zaslúžili sme si ho
Proti Monaku mal PSG sľubný prvý polčas, v polovici druhého však dvakrát inkasoval.
Autor TASR
Paríž 5. septembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain v piatkovom ligovom zápase s AS Monaco kontrolovali hru a ujali sa v ňom aj vedenia, napokon však na lídra Ligue 1 nestačili a prehra 1:2 spôsobila vo Francúzsku rozruch. Zverenci trénera Luisa Enriqueho sú v novej sezóne naďalej bez víťazstva.
Španielsky kouč po zápase poukázal na to, že jeho tím mal smolu a stále mu verí. „Ak sa chcete staviť, kto bude majstrom, môžeme,“ žartoval pred novinármi. Po dvoch remízach v Rennes (2:2) a Lille (2:2) premeškali Parížania šancu na víťazný návrat na domácom štadióne. Klub z hlavného mesta pred sezónou predstavil svoje nové posily, zmluvy predĺžil šiestim hráčom aj trénerovi Enriquemu. Za sebou má však najhorší štart do ligovej sezóny v ére majiteľov z Kataru.
Proti Monaku mal PSG sľubný prvý polčas, v polovici druhého však dvakrát inkasoval. Parížania sú po tejto prehre v Ligue 1 priebežne dvanásti a majú za sebou nevydarenú generálku na stredajší domáci duel ligovej fázy Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. „Zaslúžili sme si víťazstvo, to je môj názor. Je to typický zápas, v ktorom ste lepší ako súper, vytvárate si viac šancí, ale súperov brankár je najlepší hráč na ihrisku. Pripomenulo mi to zápasy, ktoré sme hrali proti Newcastlu, Atleticu Madrid, Sportingu Lisabon alebo Liverpoolu pred dvoma rokmi. Ale futbal závisí od gólov a v tomto ohľade sme prehrali. Ale som spokojný so svojím tímom,“ citoval Enriqueho denník L'Equipe.
Francúzske médiá však vyzdvihli výkon Monaka a „kniežatá“ podľa nich nie sú na čele ligy náhodou. Medzi najlepších hráčov zápasu patril portugalský ľavý obranca Nazinho, autor prvého gólu hostí. Presadil sa hlavou po centri Jordana Tezeho. „Bol to pre nás perfektný večer. Počas celého zápasu sme si zachovali správnu mentalitu a nakoniec sme zvíťazili. Je kľúčové udržať si túto mentalitu a ísť zápas od zápasu,“ uviedol Nazinho pre klubový web.
Pochválil výkon celého tímu, ale obzvlášť Lukáša Hradeckého. Tridsaťšesťročný fínsky brankár slovenského pôvodu predviedol niekoľko skvelých zákrokov. „Pre nás je to nová sezóna s novými hráčmi, takže je to nový začiatok. Máme veľmi jasný cieľ a berieme to tak, že ak súper skóruje ako prvý, tak nepanikárime. Zápas trvá 90 minút, takže sa nikdy nemôžeme vzdať. Musíme bojovať až do posledného hvizdu, bez ohľadu na to, či to skončí víťazstvom, remízou alebo prehrou. My sme mali aj šťastie, ale Hradecký bol fantastický,“ uzavrel Nazinho.
Španielsky kouč po zápase poukázal na to, že jeho tím mal smolu a stále mu verí. „Ak sa chcete staviť, kto bude majstrom, môžeme,“ žartoval pred novinármi. Po dvoch remízach v Rennes (2:2) a Lille (2:2) premeškali Parížania šancu na víťazný návrat na domácom štadióne. Klub z hlavného mesta pred sezónou predstavil svoje nové posily, zmluvy predĺžil šiestim hráčom aj trénerovi Enriquemu. Za sebou má však najhorší štart do ligovej sezóny v ére majiteľov z Kataru.
Proti Monaku mal PSG sľubný prvý polčas, v polovici druhého však dvakrát inkasoval. Parížania sú po tejto prehre v Ligue 1 priebežne dvanásti a majú za sebou nevydarenú generálku na stredajší domáci duel ligovej fázy Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. „Zaslúžili sme si víťazstvo, to je môj názor. Je to typický zápas, v ktorom ste lepší ako súper, vytvárate si viac šancí, ale súperov brankár je najlepší hráč na ihrisku. Pripomenulo mi to zápasy, ktoré sme hrali proti Newcastlu, Atleticu Madrid, Sportingu Lisabon alebo Liverpoolu pred dvoma rokmi. Ale futbal závisí od gólov a v tomto ohľade sme prehrali. Ale som spokojný so svojím tímom,“ citoval Enriqueho denník L'Equipe.
Francúzske médiá však vyzdvihli výkon Monaka a „kniežatá“ podľa nich nie sú na čele ligy náhodou. Medzi najlepších hráčov zápasu patril portugalský ľavý obranca Nazinho, autor prvého gólu hostí. Presadil sa hlavou po centri Jordana Tezeho. „Bol to pre nás perfektný večer. Počas celého zápasu sme si zachovali správnu mentalitu a nakoniec sme zvíťazili. Je kľúčové udržať si túto mentalitu a ísť zápas od zápasu,“ uviedol Nazinho pre klubový web.
Pochválil výkon celého tímu, ale obzvlášť Lukáša Hradeckého. Tridsaťšesťročný fínsky brankár slovenského pôvodu predviedol niekoľko skvelých zákrokov. „Pre nás je to nová sezóna s novými hráčmi, takže je to nový začiatok. Máme veľmi jasný cieľ a berieme to tak, že ak súper skóruje ako prvý, tak nepanikárime. Zápas trvá 90 minút, takže sa nikdy nemôžeme vzdať. Musíme bojovať až do posledného hvizdu, bez ohľadu na to, či to skončí víťazstvom, remízou alebo prehrou. My sme mali aj šťastie, ale Hradecký bol fantastický,“ uzavrel Nazinho.