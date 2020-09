PSG môže proti Marseille počítať aj s Neymarom

Paríž 12. Septembra (TASR) – Nemecký tréner futbalistov Paríž Saint-Germain Thomas Tuchel bude môcť v nedeľňajšom (13.9.) šlágri tretieho kola Lique 1, v ktorom PSG nastúpi proti Olympique Marseille, počítať aj s brazílskym útočníkom Neymarom. Dvadsaťosemročný hráč sa po zotavení z koronavírusovej infekcie už pripojil k tímu.



Podľa agentúry AP je však otázne, či do zápasu aj zasiahne, podobne ako ďalší hráči, ktorí prekonali COVID-19 - krídelník Angela Di Maria, stredopoliar Leandro Paredes či brankár Keylor Navas.



"Ak by som sa ich opýtal, či chcú hrať, odpoveď by bola jednoznačná, že áno. Rozhodnem sa však až v nedeľu," uviedol Tuchel na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.



V tíme nie sú obranca Marquinhos a útočník Mauro Icardi, ktorí boli taktiež pozitívne testovaní, koronavírus dočasne z tímu vyradil aj útočníka Kyliana Mbappého.



PSG nezačal tohtoročnú edíciu Ligue 1 dobre, do súťaže vstúpil vo štvrtok (10.9.) prehrou 0:1 v Lens.