PSG na MS klubov zaváhalo s Botafogo, Miami je bližšie k postupu

MS klubov FIFA



A-skupina:



East Rutherford



SE Palmeiras - Al-Ahly Káhira 2:0 (0:0)



Góly: 49. Abou Ali (vl.), 59. Lopez







Atlanta



Inter Miami - FC Porto 2:1 (0:1)



Góly: 47. Segovia, 54. Messi - 8. Samu (z 11 m)







tabuľka:



1. Palmeiras 2 1 1 0 2:0 4



2. Inter Miami 2 1 1 0 2:1 4



3. FC Porto 2 0 1 1 1:2 1



4. Al Ahly 2 0 1 1 0:2 1







B-skupina:



Seattle



Seattle Sounders - Atletico Madrid 1:3 (0:1)



Góly: 50. RUSNÁK - 11. a 55. Barrios, 47. Witsel







Pasadena



Paríž St. Germain - Botafogo RJ 0:1 (0:1)



Gól: 36. Jesus







tabuľka:



1. Botafogo RJ 2 2 0 0 3:1 6



2. PSG 2 1 0 1 4:1 3



3. Atletico Madrid 2 1 0 1 3:5 3



4. Seattle Sounders 2 0 0 2 5:5 0



New York 20. júna (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain nestačili v noci na piatok na MS klubov na brazílsky klub Botafogo RJ 0:1. V ďalšom dueli zaváhalo Porto proti Miami (1:2), za ktoré strelil víťazný gól hviezdny Lionel Messi. Jediný gól Seattlu proti Atleticu Madrid (1:3) si pripísal slovenský stredopoliar Albert Rusnák.PSG tak figuruje po dvoch zápasoch na druhom mieste B-skupiny a o postup do osemfinále zabojuje v pondelok proti Seattlu, ktorého šanca na postup je viac-menej v teoretickej rovine. Z amerických zástupcov je na tom po remíze a výhre v A-skupine oveľa lepšie Miami, ktoré je druhé za Palmeiras len o skóre. Brazílsky zástupca zvíťazil vo svojom druhom vystúpení na MS klubov nad Al-Ahly Káhira 2:0. Štvrtkový duel na MetLife Stadium v East Rutherforde musel rozhodca v druhom polčase na takmer hodinu prerušiť pre hroziacu búrku.Palmeiras rozhodol o svojom triumfe dvoma presnými zásahmi krátko po zmene strán. V 49. minúte si dal vlastný gól Wessam Abou Ali a o desať minút neskôr poistil vedenie Flaco Lopez. Krátko na to rozhodca Anthony Taylor stiahol obe mužstvá z trávnika, keďže dostal hlásenie o blížiacej sa búrke. Tá však napokon štadión minula. Po približne 50-minútovom prerušení sa pokračovalo v hre, ďalší gól už nepadol. Palmeiras nastúpi najbližšie v utorok o 3.00 SELČ v Miami proti domácemu Interu. Egyptský Al-Ahly, ktorý má na konte jeden bod za bezgólovú remízu s Interom, sa stretne v tom istom čase opäť v East Rutherforde s FC Porto.Na prebiehajúcich MS klubov prerušili pre hrozbu búrky už druhý zápas, v stredu rozhodca stopol súboj H-skupine medzi rakúskym Salzburgom a mexickou Pachucou (2:1) v Cincinnati.