PSG na úvod sezóny remizoval, Škriniara sledoval Mbappe z tribúny

Paríž 13. augusta (TASR) - Cestu za obhajobou francúzskeho titulu odštartovali futbalisti Paríža St. Germain bezgólovou remízou s Lorientom. Úspešný debut, aj keď bez tímového úspechu, absolvoval slovenský stopér Milan Škriniar. Len z tribúny Parku princov sledoval duel hviezdy útočník PSG Kylian Mbappe.



Zverenci trénera Luisa Enriqueho mali celý zápas prevahu, ale v útoku nepredviedli dostatočnú kreativitu. Po odchode Lionela Messiho do USA a pri absenciách Mbappeho a chorého Neymara chýbalo v ofenzíve viac kvality. "Na jednej strane som šťastný, ale na druhej sklamaný. Mrzí ma, že sme nepotešili divákov a nezvíťazili sme, ale hrali sme dobre, diktovali sme tempo, len nám chýbalo trochu viac umenia a možno aj šťastia v útoku," povedal pre klubový web PSG Luis Enrique.



Škriniar odohral celý zápas, v defenzíve bol bezchybný a snažil sa pomôcť aj smerom dopredu. Slovenský reprezentant, ktorý do PSG prišiel z Interu Miláno, nastúpil na stopérskej pozícii s Portugalčanom Danilom Pereirom a bol jedným zo šiestich debutantov v základnej zostave. "S výkonom nových hráčov som spokojný. Odviedli si svoju prácu veľmi dobre. Atmosféra v zápase bola neskutočná, ale problém bol, že som nemohol dať inštrukcie svojim hráčom. Nepočuli ma ani na päť metrov," pousmial sa Enrique.



Parížania mali 78-percentné držanie lopty, na strely vyhrali 20:4, z toho 4:0 na bránu. Mali deväť rohových kopov, ale nevypracovali si veľa čistých šancí a švajčiarskeho brankára Yvona Mvoga sa im prekonať nepodarilo. "Súper hral dobre v obrane, presúval sa v blokoch a mal jasný zámer udržať čo najdhšie čisté konto. Je mi jasné, že s podobnou taktikou sa budeme stretávať v lige často," povedal Enrique, ktorý ešte na zápas nemal k dispozícii čerstvú posilu z FC Barcelona Ousmaneho Dembeleho.



Tréner po zápase čelil aj otázkam ohľadom budúcnosti Mbappeho. Kapitán francúzskej reprezentácie odmietol podpísať nový kontrakt s PSG a po tejto sezóne by mohol opustiť tím zadarmo. Vedenie klubu ho chce preto predať, jeho vysnívanou destináciou je Real Madrid. PSG zaplatil v roku 2017 Monaku za Mbappeho 180 miliónov eur. Strelec hetriku vo finále MS 2022 v Katare nebol nominovaný na zápas s Lorientom a duel sledoval z tribúny. "Nemám vám čo povedať v tejto záležitosti. Žiadne novinky," dodal Enrique.



V druhom kole Ligue 1 sa Parížania predstavia v sobotu 19. augusta na ihrisku Toulouse.