< sekcia Šport
PSG neobháji triumf vo Francúzskom pohári, vypadol už v šestnásťfinále
O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 13. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain neobhája vlaňajší triumf vo Francúzskom pohári. V pondelkovom šestnásťfinálovom súboji prekvapujúco prehrali v mestskom derby s Paríž FC 0:1 a z Coupe de France vypadli.
O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí. Úradujúcemu majstrovi Ligue 1 a šampiónovi Ligy majstrov nepomohla k úspechu ani jasná herná (držanie lopty 70:30) i strelecká prevaha (pomer striel 25:4, na bránu 7:2). Hrdinom hostí bol brankár Obed Nkambadio, ktorý zneškodnil viacero šancí favorizovaných domácich.
O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí. Úradujúcemu majstrovi Ligue 1 a šampiónovi Ligy majstrov nepomohla k úspechu ani jasná herná (držanie lopty 70:30) i strelecká prevaha (pomer striel 25:4, na bránu 7:2). Hrdinom hostí bol brankár Obed Nkambadio, ktorý zneškodnil viacero šancí favorizovaných domácich.