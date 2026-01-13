Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PSG neobháji triumf vo Francúzskom pohári, vypadol už v šestnásťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí.

Paríž 13. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain neobhája vlaňajší triumf vo Francúzskom pohári. V pondelkovom šestnásťfinálovom súboji prekvapujúco prehrali v mestskom derby s Paríž FC 0:1 a z Coupe de France vypadli.

O jediný gól zápasu sa postaral v 74. minúte útočník Jonathan Ikone, ktorý strelou po zemi zakončil rýchly brejk hostí. Úradujúcemu majstrovi Ligue 1 a šampiónovi Ligy majstrov nepomohla k úspechu ani jasná herná (držanie lopty 70:30) i strelecká prevaha (pomer striel 25:4, na bránu 7:2). Hrdinom hostí bol brankár Obed Nkambadio, ktorý zneškodnil viacero šancí favorizovaných domácich.
