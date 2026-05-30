PSG obhájil trofej, Arsenal zdolal 4:3 v rozstrele
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
Sobotné finále bolo označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy (Arsenal) proti najlepšiemu útoku (Paríž St. Germain). V prvom dejstve finálovej bitky vynikala práve defenzíva Londýnčanov, ktorí na ceste do svojho prvého finále od roku 2006 inkasovali iba šesťkrát. „Kanonieri“ výborne zdvojovali hráčov PSG a prakticky k ničomu nepustili ofenzívne hviezdy Parížanov. Zverenci trénera Mikela Artetu navyše rýchlo gólovo udreli, keď ich do vedenia poslal v šiestej minúte nekompromisnou strelou Kai Havertz. Nemecký útočník dostal na pozícii deviatky priestor pred švédskym zakončovateľom Viktorom Gyökeresom. Francúzsky šampión zmazal manko krátko po hodine hry, keď Christian Mosquera fauloval vo veľkom vápne Chviču Kvaraccheliju a pokutový kop premenil Ousmane Dembele na vyrovnávajúci gól. Na oboch stranách sa prejavovala rastúca únava, viacero hráčov trápili svalové kŕče a fyzickú pripravenosť preverilo predĺženie, do ktorého sa dostalo finále LM prvýkrát od roku 2016. Podobne ako pred desiatimi rokmi na milánskom San Sire, tak aj teraz musel rozhodnúť jedenástkový rozstrel. V piatej sérii sa postaral o víťazný presný zásah striedajúci obranca Lucas Beraldo. Po ňom prekopol bránku brazílsky stopér Gabriel.
Parížania obhájili titul v LM ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali „ušatú“ trofej trikrát za sebou v rokoch 2016 a 2018. Arsenal neuspel pri svojej druhej finálovej účasti. Pred dvadsiatimi rokmi podľahol FC Barcelona (1:2).
V úvodných piatich minútach boli sústavne na lopte Parížania. Arsenal sa však nestiahol do hlbokého bloku, ale dobre vykrýval priestory už na svojej útočnej polovici. Trpezlivosť priniesla Londýnčanom gól hneď v šiestej minúte. Marquinhos trafil pri snahe odkopnúť loptu Trossarda a únik rozbehol po ľavom krídle Havertz. Nemecký útočník sa nenechal dostihnúť a brankára Safonova prekonal z uhla nechytateľnou strelou do hornej časti brány. Mužstvo trénera Enriqueho sa muselo častokrát vysporiadať so zdvojovaním zo strany brániacich „kanonierov“. Práve to sťažovalo situáciu kreativite Doueho či Kvaraccheliju, ktorí boli úplne vypojení. Ďalší ofenzívny výpad podnikol anglický zástupca v 26. minúte, keď z pravej strany nebezpečne odcentroval Saka. Pred nabiehajúcim Havertzom chcel loptu vyraziť Safonov, ktorého nepríjemne zasiahol kolenom do hlavy vlastný spoluhráč Marquinhos. Ruský brankár zostal otrasený na trávniku, no po krátkom ošetrení pokračoval v zápase, zatiaľ čo sa už rozcvičoval jeho náhradník Chevalier. PSG mal výraznú územnú prevahu, jeho súper však potvrdzoval pozíciu najlepšie brániaceho tímu v súťaži. Napriek takmer 80-percentnému držaniu lopty a viac ako trojnásobnej prevahe v počte skompletizovaných prihrávok, nedokázal francúzsky majster priamo ohroziť brankára Rayu. Naopak, mohol ešte inkasovať druhýkrát z kopačky Havertza. Ten sa po narážačke dostal do výbornej palebnej pozície vo vnútri šestnástky, ale jeho pokus v poslednej chvíli zblokoval stopér Marquinhos. Prvé zakončenie na bránu Arsenalu prišlo až v piatej minúte nadstavenia, keď z uhla pálil Fabian Ruiz.
Na začiatku druhého polčasu sa nezmenil herný prejav. Rýchlu žltú kartu dostal obranca Arsenalu Mosquera, ktorý bol pri prvom zásadnom momente po zmene strán. Dovtedy vynikajúco brániaci Španiel si počínal v 61. minúte neobratne a v pokutovom území fauloval Kvaraccheliju. Nemecký rozhodca Siebert okamžite ukázal na biely bod a svoje rozhodnutie ešte potvrdil po konzultácii s VAR-om. Loptu si zobral Dembele, ktorý bezpečne premenil a vyrovnal na 1:1. Mosquera nedostal našťastie pre Arsenal druhú žltú kartu, no po góle opustil ihrisko práve z tohto dôvodu a na jeho miesto prišiel Timber. Dohral aj kapitán Ödegaard, ktorého nahradil Gyökeres. Blízko k vedúcemu gólu bol v 77. minúte Kvaracchelija, ktorý prešprintoval s loptou približne 60 metrov, no brejk zakončil strelou do žrde a o pár minút ho na ihrisku nahradil Barcola. Čerstvý krídelník sa takmer dostal do veľkej šance, ale k voľnej lopte sa dokĺzal v poslednej chvíli Safonov. Barcola mal na kopačke rozhodnutie v siedmej minúte nadstavenia, keď šprintoval sám podobne ako Havertz pri góle Arsenalu. Zakončoval však slabšou ľavou nohou, strelou netrafil priestor brány a nasledovalo predĺženie.
Prvá pätnásťminútovka príliš veľa vzruchu nepriniesla a skončila sa bez streleckého pokusu. V podobnom duchu prebiehala aj druhá časť predĺženia a gól z hry už nepadol. Rozhodnúť musel rozstrel a v ňom ako prvý zaváhal v druhej sérii Eze z Arsenalu. Po ňom však nepremenil ani Mendes a Rice vyrovnal na 2:2. V piatej sérii dal Beraldo pod tlak Gabriela, ktorý ťarchu nezvládol a loptu poslal nad bránku.
hlasy po zápase /zdroj: TNT Sports, AFP, uefa.com/:
Marquinhos, kapitán PSG: „Je to neuveriteľné, dva tituly po sebe. Už od prvého dňa tejto sezóny tréner hovoril, že vyhrať je ťažké, a vyhrať dvakrát je ešte ťažšie. Museli sme sa teda všetci vrátiť k práci. Taká bola naša mentalita.“
Luis Enrique, tréner PSG: „Je to o to výnimočnejšie, že sme už pred zápasom vedeli, aké ťažké to bude. Myslím si, že si to zaslúžime na základe celého sezónneho výkonu, aj keď finále bolo veľmi vyrovnané.“
Desire Doue, krídelník PSG: „Sme naozaj nesmierne hrdí. Veľmi šťastní a vďační, aj preto, že to bol ťažký zápas proti veľmi dobrému tímu. Musíme im zablahoželať, lebo mali naozaj skvelú sezónu. Teraz si to však musíme užiť ako tím, ako rodina, lebo si myslím, že si to zaslúžime. Je to šialené. Sme mladý tím, ktorý je hladný a ambiciózny. Teraz si to užijeme a potom budeme pracovať, pretože v budúcej sezóne sa pokúsime vyhrať znovu.“
Goncalo Ramos, útočník PSG: „Bolo to veľmi ťažké. Tento tím má však silnú osobnosť a ukázali sme, že sme pripravení na všetko. Všetci veríme jeden druhému, každý hráč môže pomôcť. Sme veľmi sebavedomí a teraz nás čaká najlepšie obdobie.“
Bratislava 29. mája (TASR ) - Prehľad finálových zápasov EPM/LM od sezóny 1955/1956:
rok - dejisko - víťaz - zdolaný - výsledok
1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0
1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0
1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp
1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0
1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3
1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2
1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3
1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1
1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1
1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0
1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1
1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1
1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp
1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1
1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp
1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0
1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0
1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0
1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)
1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0
1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0
1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1
1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0
1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0
1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0
1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0
1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0
1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0
1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)
1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0
1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 v rozstrele z 11 m)
1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1
1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)
1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0
1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0
1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 v rozstrele z 11 m)
1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp
1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0
1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0
1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0
1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)
1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1
1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0
1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1
2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0
2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 v rozstrele z 11 m)
2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1
2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)
2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0
2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)
2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1
2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1
2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)
2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0
2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0
2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1
2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 v rozstrele z 11 m)
2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1
2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení
2015 Berlín FC Barcelona - Juventus Turín 3:1
2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 v rozstrele z 11 m)
2017 Cardiff Real Madrid - Juventus Turín 4:1
2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1
2019 Madrid FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0
2020 Lisabon Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:0
2021 Porto Chelsea Londýn - Manchester City 1:0
2022 Paríž Real Madrid - FC Liverpool 1:0
2023 Istanbul Manchester City - Inter Miláno 1:0
2024 Londýn Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0
2025 Mníchov Paríž St. Germain - Inter Miláno 5:0
2026 Budapešť Paríž St. Germain - Arsenal Londýn 1:1 (PSG vyhral 4:3 v rozstrele z 11 m)
* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov
Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi EPM/LM stalo 24 klubov:
15 triumfov - Real Madrid
7 - AC Miláno
6 - FC Liverpool, Bayern Mníchov
5 - FC Barcelona
4 - Ajax Amsterdam
3 - Manchester United, Inter Miláno
2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto, Chelsea Londýn, Paríž St. Germain
1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, Manchester City
víťazi podľa krajín:
Španielsko 19
Anglicko 15
Taliansko 12
Nemecko 8
Holandsko 6
Portugalsko 4
Francúzsko 3
Rumunsko 1
Škótsko 1
Juhoslávia 1
Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 - Puskás Aréna, Budapešť
Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 pp (1:1, 0:1), 4:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 65. Dembele (z 11 m) - 6. Havertz. Rozstrel z 11 m: Ramos 1:0, Gyökeres 1:1, Doue 2:1, Eze nedal, Mendes nedal, Rice 2:2, Hakimi 3:2, Martinelli 3:3, Beraldo 4:3, Gabriel nedal. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), ŽK: Neves, Mendes - Mosquera, Saka, Gyökeres, Rice, 61.035 divákov.
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doue, Dembele (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola)
Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze)
Bratislava 29. mája (TASR) - Vizitka víťaza Ligy majstrov 2025/26 Paríža St. Germain:
Paríž St. Germain
názov: Paris Saint-Germain Football Club
prezývky: Les Parisiens, Les Rouge-et-Bleu
dátum vzniku: 12. augusta 1970
farby: červená, modrá, biela
štadión: Parc des Princes (kapacita 48.229 divákov)
prezident: Nasser Al-Khelaifi
tréner: Luis Enrique (Šp.)
najväčšie úspechy:
2-krát víťaz LM (2025, 2026)
1-krát víťaz PVP (1996)
14-krát francúzsky majster (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
16-krát víťaz Francúzskeho pohára (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024, 2025)
