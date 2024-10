PSG odmietol nariadenie Ligue 1, aby Mbappemu zaplatil 55 miliónov eur

Paríž 25. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain odmietol splniť nariadenie Ligue 1, aby zaplatil 55 miliónov eur svojmu bývalému hráčovi Kylianovi Mbappemu. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Právna komisia ligy nariadila PSG platbu ešte začiatkom septembra. Ide o trojmesačnú nevyplatenú mzdu a tzv. "etický" bonus, na ktoré má Mbappe nárok po letnom odchode do Realu Madrid. Podľa klubu bol hráčov nárok na bonusy zrušený dohodou oboch strán pred minulou sezónou. Dvadsaťpäťročný útočník vtedy nedostával priestor v tíme v dôsledku svojho rozhodnutia nevyužiť ročnú opciu v kontrakte a nakoniec sa mal bonusov vzdať výmenou za opätovné začlenenie do mužstva.



O odchode francúzskeho majstra sveta sa hovorilo niekoľko rokov a v záverečnom ročníku panovalo medzi ním a klubom citeľné napätie. PSG ponúkol Mbappemu v roku 2022 najlukratívnejšiu zmluvu vo svojej histórii a po jeho avizovanom odchode vzťahy výrazne ochladli. Klub sa ho snažil predať do saudskoarabského Al Hilalu a do Realu Madrid odišiel nakoniec ako voľný hráč. Mbappe zas cítil frustráciu, keďže klub nepriviedol sľúbené posily.