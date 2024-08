PSG odštartoval sezónu triumfom 4:1 pôde Le Havre, Škriniar na lavičke

Ligue 1 - 1. kolo:



AC Le Havre - Paríž Saint Germain 1:4 (0:1)



Góly: 48. Lloris - 3. Lee Kang-in, 85. Dembele, 86. Barcola, 90. Kolo Muani (z 11 m)



/M. Škriniar (PSG) celý zápas na lavičke náhradníkov/



Paríž 16. augusta (TASR) - Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž Saint Germain vstúpil do novej sezóny Ligue 1 víťazstvom 4:1 na ihrisku AC Le Havre. O svojom triumfe rozhodol až v samom závere gólmi striedajúcich hráčov, ešte v 85. minúte bol stav nerozhodný 1:1. Slovenský obranca Milan Škriniar do piatkového zápasu nezasiahol, sledoval ho z lavičky hostí.PSG poslal do vedenia už v 3. minúte stredopoliar Kang-In Lee, domáci vyrovnali po prestávke zásluhou Gautiera Llorisa. O šesť minút neskôr rozvlnil sieť z rýchleho brejku aj jeho spoluhráč Josue Casimir, ale gól po zásahu VAR napokon neplatil pre ruku domáceho hráča. Favorit rozhodol o trojbodovom zisku až v závere. V 85. minúte hlavičkoval presne Ousmane Dembele, o minútu neskôr skóroval aj Bradley Barcola a v 90. minúte spečatil víťazstvo gólom z pokutového kopu ďalší striedajúci hráč Randal Kolo Muani.