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PSG odštartuje novú sezónu Ligue 1 domácim duelom s Rennes
PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra, teda v piaty súťažný víkend.
Autor TASR
Paríž 10. júna (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain začnú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Ligue 1 v auguste doma proti Stade Rennes. V stredu to oznámila francúzska Profesionálna futbalová liga (LFP).
PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra, teda v piaty súťažný víkend. Víťaz Francúzskeho pohára Racing Lens, ktorý skončil v minulej sezóne druhý v tabuľke, odštartuje nový ligový ročník cez víkend 21.-23. augusta domácim duelom s Auxerre. Záverečným veľkým ťahákom sezóny bude súboj PSG s Olympique Lyon, ktorý je na programe 9. mája, teda týždeň pred finále Francúzskeho pohára. Sezóna v Ligue 1 vyvrcholí 29. mája 2027, informovala agentúra AFP.
PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra, teda v piaty súťažný víkend. Víťaz Francúzskeho pohára Racing Lens, ktorý skončil v minulej sezóne druhý v tabuľke, odštartuje nový ligový ročník cez víkend 21.-23. augusta domácim duelom s Auxerre. Záverečným veľkým ťahákom sezóny bude súboj PSG s Olympique Lyon, ktorý je na programe 9. mája, teda týždeň pred finále Francúzskeho pohára. Sezóna v Ligue 1 vyvrcholí 29. mája 2027, informovala agentúra AFP.