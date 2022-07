PSG oficiálne ukončil spoluprácu s trénerom Pochettinom

Paríž 5. júla (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain v utorok oficiálne ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Mauriciom Pochettinom. Očakáva sa, že jeho nástupcom bude Christophe Galtier, ktorý sa údajne dohodol s klubom na dvojročnom kontrakte.



Pochettino bol na lavičke tímu od januára 2021 a mal platnú zmluvu až do roku 2023. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul v Ligue 1, v Lige majstrov však PSG skončil už v osemfinále po dvojzápase s neskorším víťazom Realom Madrid.



Päťdesiatpäťročný Galtier viedol v uplynulej sezóne Nice. V roku 2021 triumfoval s Lille v Ligue 1, v roku 2013 získal so St. Etienne Ligový pohár. Jeho príchod by mal klub oficiálne oznámiť na utorkovej tlačovej konferencii o 14.00. Informovala o tom AFP.