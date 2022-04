PSG sa po hetrikoch Mbappeho a Neymara blíži k 10. francúzskemu titulu

Paríž 10. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sú o krok bližšie k zisku desiateho titulu francúzskeho majstra. Vďaka hetrikom Kyliana Mbappeho a Neymara v 31. kole Ligue 1 triumfovali na pôde Clermont Foot 6:1. Na čele tabuľky majú 15-bodový náskok pred Stade Rennes.



Paríž sa proti nováčikovi ujal vedenia už v 6. minúte, keď Neymar po prihrávke Lionela Messiho prekonal Arthura Desmasa strelou k bližšej žrdi. V 19. minúte si Messi spracoval na hrudi Neymarov center, vysunul Mbappeho, ktorý prehodil domáceho brankára. Beninský útočník Jodel Dossou znížil gólom do šatne na 1:2 a v 62. minúte mohli domáci vyrovnať, no pokus Jasona Berthomiera zneškodnil Gianluigi Donnarumma.



V záverečnej dvadsaťminútovke pridali Parížania ďalšie štyri góly. Neymar premenil penaltu nariadenú za faul na Mbappeho a zvýšil na 3:1. O tri minúty neskôr Mbappe po prihrávke Neymara obišiel Desmasa a zasunul loptu do siete. V 80. minúte Mbappe zavŕšil hetrik, vsietil 20. gól v tejto sezóne najvyššej francúzskej súťaže a upevnil si pozíciu najlepšieho kanoniera. Po Mbappeho prihrávke uzavrel skóre svojím tretím gólom v zápase Neymar.



PSG zastavil sériu štyroch prehier na ihriskách súperov vo všetkých súťažiach a uštedril Clermontu piatu prehru za sebou. "S Neymarom a Leo Messim si na ihrisku rozumieme čoraz lepšie. Škoda, že sa vrece s gólmi neroztrhlo skôr. Mrzí nás najmä odveta osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid, v ktorej sme neudržali náskok 1:0 a po prehre 1:3 vypadli zo súťaže," uviedol Mbappe pre francúzske médiá.



Tréner PSG Maurico Pochettino bol spokojný, že najväčším hviezdam tímu to strelecky sype. "Čo hovorím na útočný trojzáprah Messi - Neymar - Mbappe? Veľa ľudí ma nepočúvalo. Od začiatku sezóny som totiž tvrdil, že je iba otázka času, kedy si títo traja velikáni na seba zvyknú a začnú si rozumieť nielen na ihrisku, ale aj v šatni."