Paríža Saint-Germain postúpilo do semifinále po výhre 2:0 nad Bayernom

štvrťfinále MS klubov FIFA:



/Atlanta/



Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov 2:0 (0:0)



Góly: 78. Doue, 90+7. Dembele, ČK: 83. Pacho, 90+2. Hernadez (obaja PSG)



Atlanta 6. júla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do semifinále majstrovstiev sveta klubov FIFA v USA. Vo štvrťfinálovom súboji zvíťazili nad Bayernom Mníchov 2:0 po presných zásahoch Desireho Doueho zo 78. minúty a Ousmanea Dembeleho z 90.+7 minúty. Ich ďalším súperom bude v stredu 9. júla o 21.00 h víťaz duelu medzi Realom Madrid a Borussiou Dortmund.povedal v televíznom rozhovore muž zápasu a autor prvého gólu PSG Doue.Od úvodu sa hrala z oboch strán otvorená partia, diváci tak videli množstvo šancí, ale v prvom polčase sa presného zásahu nedočkali. Zmeniť sa to mohlo pred prestávkou, ale Upamaceano z Bayernu sa nachádzal v ofsajdovom postavení. Koncovku prvého polčasu ešte poznačilo vážne zranenie Jamala Musialu, prvotné informácie hovorili o zlomenine členku stredopoliara mníchovského tímu a dlhej absencii na trávnikoch.V druhej časti sa pritvrdilo a na gól sa čakalo až do 78. minúty. Po chybe Harryho Kanea predviedli hráči PSG peknú kombinačnú akciu a na Doueho strelu z hranice šestnástky zareagoval Neuer pohybom do opačnej strany. Kane sa mohol vykúpiť pred koncom riadneho hracieho času, ale jeho vyrovnávajúca hlavička neplatila pre ofsajd. Bayern nevyužil v závere ani dvojnásobné oslabenie PSG, naopak pri záverečnom risku inkasoval rozhodujúci úder od Dembeleho.Prehra Bayernu bola zároveň rozlúčkovým zápasom pre Thomasa Müllera v drese „bavorov“. Po 25 rokoch tak opúšťa 35-ročný útočník tím, keďže vedenie klubu mu neponúklo novú zmluvu. Jeho nová klubová adresa zatiaľ známa nie je.cituje Müllera oficiálna stránka turnaja.