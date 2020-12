PSG potvrdil ukončenie zmluvy s Tuchelom

Paríž 29. decembra (TASR) - Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain oficiálne potvrdil odchod trénera Thomasa Tuchela. Vedenie klubu v utorok na svojom webe informovalo, že sa po hĺbkovej analýze športovej situácie rozhodlo predčasne ukončiť kontrakt s nemeckým koučom.



"Rád by som sa poďakoval Thomasovi Tuchelovi a jeho realizačnému tímu za všetko, čo odovzdali tomuto klubu. Thomas dal do svojej práce veľa energie a vášne. Samozrejme, budeme radi spomínať na všetky krásne momenty, ktoré sme spolu zažili. Želáme mu to najlepšie v ďalšej kariére," uviedol prezident PSG Nasser Al-Khelaifi v klubovom vyhlásení.



Tuchel prišiel do Paríža v roku 2018 a doviedol ho k dvom titulom v Ligue 1, triumfu v národnom pohári, Ligovom pohári i dvom trofejam vo francúzskom Superpohári. V predchádzajúcom ročníku sa PSG premiérovo prebojoval do finále LM, kde však podľahol Bayernu Mníchov 0:1. V najvyššej domácej súťaži momentálne figuruje na tretej priečke o bod za Lille a Lyonom.



Podľa Daily Mail súhlasil Tuchel, ktorý mal platný kontrakt do konca tejto sezóny, s odstupným 5,4 milióna libier. Najväčším favoritom na uvoľnené miesto by mal byť bývalý obranca PSG Mauricio Pochettino. Ten sa podľa zahraničných médií už predbežne dohodol s vedením parížskeho klubu na podmienkach zmluvy. Štyridsaťosemročný Argentínčan naposledy viedol Tottenham Hotspur, kde pôsobil od roku 2014 do novembra 2019.