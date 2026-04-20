< sekcia Šport
PSG prehral s Lyonom a skomplikoval si obhajobu, Enrique: Je to škoda
Hrdinami hosťujúceho tímu boli aj 19-ročný Brazílčan Endrick a 21-ročný Portugalec Afonso Moreira.
Autor TASR
Paríž 20. apríla (TASR) - Futbalistov Paríža St. Germain čaká vo francúzskej Ligue 1 ešte neľahký boj o majstrovský titul. V nedeľnom dueli 30. kola doma podľahli hráčom Olympique Lyon a šesť zápasov pred koncom sezóny majú pred druhým Lens náskok jediného bodu. Víťazný Lyon podržal slovenský brankár Dominik Greif, ktorý v 33. minúte chytil penaltu Goncala Ramosa.
Hrdinami hosťujúceho tímu boli aj 19-ročný Brazílčan Endrick a 21-ročný Portugalec Afonso Moreira. V 6. minúte najskôr otvoril skóre Endrick po Moreirovej kolmici a po štvrťhodine hry si roly vymenili, keď Endrick poslal loptu Moreirovi, a ten po individuálnej akcii z protiútoku zvýšil na 2:0. Kľúčový moment prišiel, keď rozhodca odpískal pokutový kop pre domácich po faule Ainsleyho Maitlanda-Nilesa na Lucasa Hernandeza, ale Greif vystihol smer Ramosovej strely a penaltu zneškodnil. V drese PSG už len v nadstavenom čase skorigoval prehru Chviča Kvaracchelija. „Snažili sme sa streliť góly, nepremenili sme penaltu a skórovali sme z nášho posledného pokusu. Taký je futbal. Na začiatku zápasu sme videli, že sa trápime a bolo to ťažké. Ale myslím si, že tím sa snažil vytvoriť si šance. Mali sme 23 striel, oni päť a strelili dva góly. Keď príde taký klinický tím, je ťažké vyhrať,“ uviedol po dueli tréner Paríža Luis Enrique.
Obhajcovia titulu majú pred Lens už len jednobodový náskok, ale v ich prospech hrá zápas k dobru. Španielsky kouč rotoval zostavu, jeho zverencov totiž v stredu čaká dohrávka 26. kola proti Nantes, v sobotu sa predstavia na trávniku Angers a v ďalšom týždni už doma v úvodnom semifinálovom zápase Ligy majstrov privítajú Bayern Mníchov. „Je to škoda, pretože potrebujeme body a snažíme sa hrať každé tri dni čo najlepšie. Dnes sme urobili šesť zmien, ale bude to ťažké, potrebujeme získať tri body v každom zápase. Musíme sa pripraviť na zápas s Nantes a uvedomiť si, že liga sa stáva ťažšou, pretože Lens vyhral,“ dodal Enrique pre klubový web. V podobnom duchu sa vyjadril aj Hernandez: „Myslím si, že ak zanalyzujeme zápas, mali iba dve šance a strelili dva góly. Zareagovali sme a vytvorili si príležitosti, ale, bohužiaľ, sme ich nevyužili. Je pravda, že je to prehra, ale teraz sa musíme sústrediť na stredu. Je na nás, aby sme to otočili a v stredu ukázali, že chceme byť majstrami.“
Pre Lyon bol zisk troch bodov kľúčový v snahe zaistiť si miestenku do Ligy majstrov. Mužstvo trénera Paula Fonsecu sa dotiahlo na tretie Lille a na štvrtom mieste figuruje len o skóre. Istotu v hlavnej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta majú prvé tri tímy, štvrtý bude hrať baráž. „Myslím si, že sme odohrali veľmi zaujímavý zápas. Takticky aj defenzívne to bolo skvelé, takmer dokonalé. Hráči hrali s radosťou a disciplínou, a preto sme dnes vyhrali. Vieme, že program bude až do konca ťažký, ale musíme sa sústrediť výlučne na ďalší duel. Každý jeden je komplikovaný. Minulosť zmeniť nemôžeme, ale môžeme formovať budúcnosť,“ poznamenal Portugalec pre oficiálnu stránku Lyonu.
Endrick prišiel do tímu v januári na hosťovanie z Realu Madrid a vo Francúzsku sa mu darí. V 17 zápasoch vo všetkých súťažiach zaznamenal sedem gólov i asistencií. „Tento zápas bol pre mňa veľmi dôležitý a som veľmi šťastný. Som rád, že som strelil gól a pridal asistenciu. Afonso je skvelý hráč. Teším sa z neho a z toho, aký zápas odohral. Tréner sa so mnou veľa rozpráva a nikdy sa nehnevám, ak sa rozhodne, že nebudem hrať. Vrhám sa do svojej práce a na ihrisku musím podať čo najlepšiu odpoveď,“ povedal brazílsky mladík o stretnutí aj o svojom pôsobení v Lyone. „Vedeli sme, čo musíme urobiť, aby sme tento zápas vyhrali. Museli sme byť efektívni a vynaložiť úsilie, aby sme získavali loptu. Máme skvelú mentalitu, sme ako rodina. Tréner mi nepovedal nič špeciálne, len aby som bol sám sebou a pomohol tímu. To sa snažím robiť. Nemyslíme na budúcnosť, sústredíme sa na ďalší zápas a chceme získať tri body,“ dodal Moreira. Lyon si v sobotu zmeria sily so šestnástym Auxerre.
