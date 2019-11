PSG prehral s posledným Dijonom, Tuchel: Asi sme si nezaslúžili vyhrať

Dijon 2. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain prehrali už tretí ligový zápas v tejto sezóne. V piatkovej predohrávke 12. kola najvyššej francúzskej súťaže nepríjemne zaskočili svojich fanúšikov na ihrisku posledného Dijonu. Favorit neudržal náskok a prehral 1:2.



Ligue 1 nie je ešte ani v tretine a Parížania, ktorí si robia zálusk na tretí titul v sérii už vyrovnali počet prehier z majstrovskej sezóny 2017/2018. V tej minulej prehrali len o dva zápasy viac. Napriek tomu však patrí zverencom trénera Thomasa Tuchela vedúca priečka s náskokom ôsmich bodov pred druhým FC Nantes, ktorý má zápas k dobru.



Piatkový večer sa pre PSG začal dobre. Už v 19. minúte otvoril skóre duelu Kylian Mbappé, ktorý po prihrávke Angela Di Mariu preloboval vybiehajúceho brankára Alfreda Gomisa. Dvadsaťročný útočník si pripísal už siedmy gól v uplynulých štyroch zápasoch vo všetkých súťažiach. Domáci, ktorí si v minulej sezóne vybojovali záchranu v Ligue 1 až v baráži proti Lensu, sa dokázali vrátiť do zápasu ešte v úvodnom dejstve v 6. minúte nadstaveného času. Z pravej strany poslal strieľaný center Didier Ndong, ten ešte dokázal Keylor Navas vyraziť, no na dorážku Mounira Chouiara už bol prikrátky. Rozhodujúci úder Dijonu prišiel ihneď po zmene strán. Venezuelčan Jhonder Cadiz si na ľavej strane spravil z dvojice Dagba - Marquinhos kužele a pomedzi Navasove nohy poslal Dijon do vedenia. Domáci si dokázali udržať aj napriek enormnému tlaku hostí, ktorí mali 66-percentné držanie lopty a až 20 striel. Parížania tak po Reimsi a Montpellieri padli aj s Dijonom.



"V prvom polčase sme vôbec nehrali dobre. Boli sme pasívni v obrane i útoku. Otvárací gól nám v konečnom dôsledku uškodil, pretože sme si ho vôbec nezaslúžili. Podobne však padli aj dva góly Dijonu, ktorý oba strelil v podstate z ničoho. Druhý polčas bol výrazne lepší, no nedokázali sme využiť jednu zo šancí, ktoré sme si vypracovali. To je skrátka futbal. Môže sa stať čokoľvek. Neradi prehrávame, no musíme sa s tým zmieriť. Možno sme si dnes skrátka nezaslúžili zvíťaziť," zhodnotil Tuchel.



"Dnes sme napísali nádhernú kapitolu v dejinách klubu. Toto víťazstvo je znakom toho, že v tejto lige máme svoje miesto," povedal tréner domácich Stéphane Jobard. Jeho zverenci sa vďaka víťazstvu posunuli so ziskom 12 bodov na 18. miesto. Ich prenasledovatelia Nimes a Méty majú o bod menej, no zápas k dobru. Tabuľke ja však vzácne vyrovnaná, keď posledné Méty delí od pohárových priečok len sedem bodov.