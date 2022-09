PSG prelomil Dupeho a získal tri body, Galtier: Dôležité víťazstvo

Toulouse 1. septembra (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain ostávajú aj po piatom kole najvyššej francúzskej súťaže bez prehry. V stredu vyhrali na pôde nováčika z Toulouse 3:0 a tabuľku vedú o skóre pred RC Lens. Zverenci Christopha Galtiera si tak napravili chuť po pondelkovej remíze s AS Monaco 1:1.



O prvý presný zásah v sieti Maxima Dupeho sa postaral Neymar po kombinácii Lionela Messiho a Marca Verrattiho. Hlavný rozhodca Hakim El Hadj gól pôvodne neuznal pre ofsajd, no po prešetrení pomocou systému VAR išli hostia v 37. minúte do vedenia. Dupe vytiahol v prvom dejstve, v ktorom mali Parížania jasnú hernú prevahu, niekoľko kvalitných zákrokov. Jedným sa blysol aj po prestávke, keď zneškodnil priamy kop Messiho. O chvíľu však úradujúci majster viedol o dva góly, keď Kylian Mbappe nasadil francúzskemu brankárovi "jasličky". Svoje mužstvo podržal na druhej strane aj Gianluigi Donnarumma, ktorý zneškodnil dva pokusy Thijsa Dallinga. "Chceme sa poďakovať fanúšikom, pretože nám vždy dodávajú energiu. S našou formou sme spokojní a po remíze s Monacom sme dosiahli dôležité víťazstvo. Už teraz myslíme na ďalší zápas, chceme ich vyhrať všetky," uviedol brankár PSG pre klubový web.



Galtier prišiel po hodine hry s niekoľkými striedaniami, v rámci ktorých išli dole aj Nemar a Messi. Jeho mužstvo sa opäť "chytilo" v úplnom závere, keď zvýšil na konečných 3:0 Juan Bernat. Mbappe najprv vystrelil spoza šestnástky do ľavej žrde a loptu dorazil do siete španielsky obranca. Ten nastúpil až v 82. minúte namiesto nevýrazného Nuna Mendesa.



"V tomto dueli bolo dôležité vyhrať, doma sme nezískali tri body. Súper mal dobré rozostavenie, naša hra však bola veľmi kvalitná a vytvorili sme si mnoho šancí. Začiatok síce poznačili problémy v obrane, ale veľmi rýchlo sme sa vrátili do stretnutia," uviedol kormidelník PSG. K striedaniam pristúpil pre nabitý program v nadchádzajúcich týždňoch, tím čaká skupinová fáza Ligy majstrov, kde sa stretne s Juventusom Turín, Benficou Lisabon a Maccabi Haifa. "Musel som striedať, pretože nás čaká veľa zápasov. Trochu to rozhodilo mužstvo a musel som zmeniť systém, potom sme však hru kontrolovali," dodal Galtier.