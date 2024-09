PSG prišiel v lige o prvé body, Enrique: Musíme ďalej pracovať

Reims 22. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Paríža Saint Germain Luis Enrique nechcel označiť Ousmaneho Dembeleho za budúceho najlepšieho strelca tímu, pretože by to mohlo byť podľa neho na škodu. Hráči PSG zakopli v sobotnom zápase 5. kola francúzskej ligy, keď na ihrisku Stade Reims uhrali iba remízu 1:1. Jediný gól v drese obhajcu titulu strelil práve Dembele. Slovenský reprezentant Milan Škriniar sedel na lavičke hostí.



Parížania prišli v sobotnom zápase o body prvýkrát v sezóne. No stále majú na konte 13 bodov a sú v tesnom vedení pred druhým Marseille a tretím Monacom. "V úvode zápasu sme dominovali, ale Reims z prvého protiútoku aj s trochou šťastia skórovali. To im dodalo sebavedomie v obrane. V druhom polčase sa nám podarilo vyrovnať a myslím si, že sme si zaslúžili aspoň remízu. Mohli sme aj zvíťaziť vzhľadom na počet šancí, ktoré sme mali, ale taký je futbal. Na druhej strany sme mohli aj prehrať, keby domáci v závere využili veľkú šancu. Zápas sa neskončil tak, ako sme chceli. Myslím si, že je veľmi ťažké vyhrať v Reims a musíme ďalej pracovať,“ uviedol kouč PSG podľa oficiálnej webstránky.



Enrique v pozápasovom vyjadrení vyzdvihol kvality 27-ročného krídelníka, ktorý by mal podľa odhadov zaplniť medzeru po odchode Kyliana Mbappeho do Realu Madrid. Dembele má v tejto ligovej sezóne dosiaľ na konte štyri góly a dve asistencie. "Nehľadajme nového kanoniera, pretože ak začneme vyvíjať tlak na Dembeleho a on potom nedá góly, začnú sa nabaľovať problémy. Chceme, aby mužstvo vyhrávalo, na tom kto bude strelec nezáleží. Nech skóruje niekto, kto nosí dres PSG. Nechceme vytvárať tlak len na jedného hráča. Celý tím sa musí zlepšovať," povedal 54-ročný kouč podľa agentúry Reuters.



PSG pricestovalo do Reims po triumfe nad španielskou Gironou (1:0) v Lige majstrov, ale pre absenciu zranených hráčov ako sú krídelník Marcos Asensio a brankár Gianluigi Donnarumma, sa snažilo nájsť svoj herný rytmus. Domáci išli do vedenia už v 9. minúte zásluhou Keita Nakamuru, o deľbe bodov napokon rozhodol v 68. minúte Dembele. "Od začiatku sme vedeli, že to bude veľmi náročný zápas. Hrali veľmi dobre, sú fyzicky silní a boli aj dobrí na lopte," zhodnotil kouč.



Enrique je však presvedčený, že taktika jeho tímu spočívajúca v striedaní pozícii im prinesie výhodu v nasledujúcich zápasoch. V piatok hostia Stade Rennais a o štyri dni neskôr nastúpia v Lige majstrov proti Arsenalu. "Hráčov budeme meniť podľa toho, čo uvidíme v zápasoch. Mám v tíme veľa všestranných futbalistov, ktorých môžeme využívať," dodal kormidelník francúzskeho majstra.