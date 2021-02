PSG prišiel v Marseiile o Di Mariu, Pochettino: Uvidíme, čo bude

Paríž 8. februára (TASR) - Bez Neymara v základnej zostave zvíťazili futbalisti Paríža Saint Germain v nedeľnom šlágri 24. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Olympique Marseille 2:0. Dvadsaťdeväťročný útočník mal v sobotu príznaky gastroenteritídy a do zápasu nastúpil až v 65. minúte. Parížania prišli už v úvode duelu o Angela Di Mariu.



Úradujúci majster rozhodol o triumfe v Le Classique už v prvom polčase, jeho presné zásahy zaznamenali so 16 gólmi najlepší kanonier súťaže Kylian Mbappe a Mauro Icardi. V prvej 45-minútovke však mali častejšie loptu na kopačkách domáci. "Našou filozofiou je mať kontrolu nad zápasom, teda aj mať častejšie loptu. Ale nie vždy to ide. Boli sme však efektívni, niekedy musíte vedieť hrať aj takto," povedal kapitán PSG Marquinhos pre portál leparisien.fr.



Tréner PSG Mauricio Pochettino musel v 11. minúte nútene striedať Argentínčana Di Mariu, ktorý dostal úder do stehna. Francúzske médiá špekulujú, či stihne budúcotýždňové prvé osemfinále Ligy majstrov proti Barcelone. "Uvidíme čo bude, máme pripravených niekoľko hracích systémov a musíme to zvládnuť s akýmikoľvek hráčmi," uviedol tréner PSG.



Pochettino ešte dodal, že sa mu nepozdával výkon arbitra duelu: "Dali sme rýchly gól a potom sme kontrolovali hru tak ako sme potrebovali. Mohli sme však dať viac gólov, ale boli tam isté rozhodnutia rozhodcu, o ktorých nechcem hovoriť."



V zápase oboch tímov vlani 13. septembra padlo v závere duelu až päť červených kariet. V nedeľu sa okrem drobnej potýčky, ktorú arbitri v prvom polčase rýchlo vyriešili, neudiali žiadne nešportové udalosti. Aj tento raz síce musel ísť predčasne pod sprchy Dimitri Payet po faule na Marca Verrattiho, ale hráči si udržali nervy na uzde. Pokoj bol aj v meste, okrem niekoľkých transparentov rozvešaných po Marseiile, ktoré urážali Parížanov, nemala polícia žiadnu prácu. Parížsky autobus sa bez problémov dostal aj na štadión Velodrome.