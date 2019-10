PSG proti Bruggám aj s Mbappem, Tuchel: No neodohrá celý duel

Bruggy 21. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe bude k dispozícii Parížu Saint-Germain v utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku FC Bruggy, no neodohrá celých 90 minút. V predvečer duelu to oznámil tréner PSG Thomas Tuchel.



Dvadsaťročný útočník má stále problémy so stehenným svalom, no cez víkend nastúpil z lavičky a skóroval pri výhre v Nice 4:1. "Ešte je pre neho skoro, aby odohral celý zápas. Takže si musíme premyslieť, či ho chceme mať na trávniku na začiatku alebo na konci zápasu. Rovnaké je to s Cavanim," povedal Tuchel. Uruguajského útočníka Edinsona Cavaniho trápi bok. Informovala agentúra AFP.