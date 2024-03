PSG remizoval s Reims 2:2, Mbappe nastúpil až v 73. minúte

sumáre - 25. kola:



Paríž Saint-Germain - Stade Reims 2:2 (2:2)



Góly: 17. Abdelhamid, 19. Ramos - 7. Munetsi, 45. Diakite

Paríž 10. marca (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain remizovali v nedeľňajšom zápase 25. kola francúzskej Ligue 1 so Stade Reims 2:2. Úradujúci majstri majú na čele tabuľky pred druhým Brestom desaťbodový náskok.Všetky góly padli v prvom polčase a ako prví skórovali zásluhou Marshalla Munetsiho hostia. Paríž vyrovnal vďaka vlastencu a o dve minúty ho poslal do vedenia Goncalo Ramos. Bod pre Reims, ktorý je na deviatom mieste, zariadil gólom do šatne Oumar Diakite. Hviezdny útočník PSG Kylian Mbappe nebol v základe a nastúpil až v 73. minúte, keď vystriedal Ramosa.