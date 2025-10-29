< sekcia Šport
PSG remizovalo v Loriente 1:1, Metz s prvým víťazstvom
Nice si pripísalo tretie víťazstvo za sebou, keď zdolalo Lille 2:0.
Autor TASR
Paríž 29. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain len remizovali 1:1 na pôde Lorientu v stredajšom stretnutí 10. kola francúzskej Ligue 1. Do vedenia ich v 49. minúte poslal Nuno Mendes, ale už v 51. minúte vyrovnal Igor Silva.
Nice si pripísalo tretie víťazstvo za sebou, keď zdolalo Lille 2:0. Posledný tím tabuľky FC Metz sa postaral o prekvapenie, keď si proti RC Lens pripísal prvé víťazstvo v sezóne (2:0) a ukončil svojmu súperovi sériu piatich duelov bez prehry. O oba góly domácich sa postaral Gauthier Hein, ktorý bol po druhom presnom zásahu a druhej žltej karte vylúčený.
Ligue 1 - 10. kolo:
AC Le Havre - Stade Brest 1:0 (0:0)
Gól: 73. Sangante
FC Lorient - Paríž Saint-Germain 1:1 (0:0)
Góly: 51. Silva - 49. Mendes
FC Metz - RC Lens 2:0 (0:0)
Góly: 87. (z 11 m) a 90.+1 Hein. ČK: 90.+2 Hein po 2 ŽK
OGC Nice - OSC Lille 2:0 (1:0)
Góly: 29. Diop (z 11 m), 87. Jansson
