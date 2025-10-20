< sekcia Šport
PSG rokuje o predĺžení zmluvy s obrancom Pachom
Autor TASR
Paríž 20. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain rokuje o predĺžení zmluvy s 24-ročným ekvádorským obrancom Williamom Pachom. Uviedol to denník Le Parisien. Športový riaditeľ PSG Luis Campos má podľa zdroja záujem podpísať s týmto ľavonohým obrancom dlhodobú zmluvu.
Pacho prišiel do PSG z Eintrachtu Frankfurt v auguste 2024 za 45 miliónov eur. Podľa portálu Transfermarkt je jeho súčasná hodnota 65 miliónov eur.
