PSG sa bude musieť zaobísť bez zraneného Zaire-Emeryho do konca roka

Paríž 21. novembra (TASR) - Futbalový klub Paríž Saint-Germain sa bude do konca roka zaobísť bez stredopoliara Warrena Zaire-Emeryho. Sedemnásťročný Francúz utrpel zranenie členka pri svojom debute za "Les Bleus" proti Gibraltáru v kvalifikácii ME (14:0).



Zaire-Emery patrí už od minulej sezóny medzi opory PSG v strede poľa, vďaka čomu si vyslúžil pozvánku aj do A-tímu. Pri svojej premiére si ihneď otvoril strelecký účet, keď v 16. minúte duelu zvýšil na 3:0 a podieľal sa tak na rekordnom víťazstve Francúzska v histórii. Svoj prvý gól v najcennejšom drese si zapamätá aj s trpkou príchuťou, keďže ho sprevádzal nepríjemný zákrok od brániaceho Ehana Santosa, pri ktorom sa mladíkovi pretočil členok a stretnutie nedohral.