PSG sa dočkalo, spasil ho tínedžer Doue: Je to nádherné

Mníchov 1. júna (TASR) - Hlavnou postavou futbalového PSG bol v sobotu v Mníchove len 19-ročný Desire Doue, ktorý strelil dva góly a na jeden prihral. Jeho tím získal historicky prvý titul v Lige majstrov, keď vo finále v Allianz Arene deklasoval Inter Miláno 5:0. Mladý krídelník bol pri úvodných troch góloch duelu a podieľal sa tak na všetkých presných zásahoch, počas ktorých bol v na ihrisku.



„Nemám slov. Je to splnený sen. Je to nádherné,“ citovala Doueho agentúra AFP po stretnutí. Fanúšikovia PSG po ceremónii vtrhli na ihrisko a oslavovali historický triumf svojho klubu. Kapitán Marquinhos pozdvihol trofej nad hlavu za sprievodu ohňostroja a zlatých konfiet. „Dal som do toho všetko. Fanúšikovia môžu byť na nás hrdí. Ďakujem, milujem vás,“ odkázal brazílsky stopér.



Parížania sa ujali vedenia už v 12. minúte po akcii Vitinhu a prihrávke Doueho na Achrafa Hakimiho. O osem minút neskôr zvýšil Doue po tečovanej strele a v 63. minúte pridal tretí gól presnou strelou k žrdi. Nasledovali zásahy Chviču Kvaraccheliju a Sennyho Mayulua. Doue sa stal sa len tretím tínedžerom v modernej histórii súťaže, ktorý skóroval vo finále. Pred ním sa to podarilo Patrickovi Kluivertovi (1995), ktorý zariadil vo Viedni titul pre Ajax Amsterdam v dueli s AC Miláno (1:0) a Carlosovi Albertovi Gomesovi (2004). Ten zas vsietil v Gelsenkirchene víťazný gól Porta proti AS Monaco (3:0). Doue po svojom druhom góle striedal a tesne po odchode z ihriska zožal ovácie. Paradoxom bolo, že v čase striedania si oslavujúci priaznivci Paríža najprv nevšimli odchod krídelníka, ktorý bol neskôr vyhlásený za hráča zápasu. Piaty gól PSG zaznamenal ďalší tínedžer, 19-ročný náhradník Mayulu, a to len po dvoch minútach na ihrisku. „To, čo sme dnes dosiahli, je magické. Zapísali sme sa do histórie francúzskeho aj európskeho futbalu. Som hrdý na celý tím,“ povedal Doue, ktorý si v premiérovej sezóne v PSG pripísal celkovo 15 gólov a 16 asistencií v 54 zápasoch.



Parížania triumfovali v Lige majstrov prvýkrát v histórii a zavŕšili tým sezónu, v ktorej získali aj domáci titul a víťazstvo vo Francúzskom pohári. Výnimočný rok prišiel po odchode Kyliana Mbappeho, keď klub prebudoval káder pod vedením trénera Luisa Enriqueho. Doue prišiel do PSG vlani v auguste z Rennes za 50 miliónov eur. Po pomalšom rozbehu sa od decembra stal stabilným členom základnej zostavy. V európskej časti sezóny skóroval napríklad v Salzburgu či proti Aston Ville, proti Liverpoolu premenil rozhodujúcu penaltu v osemfinále. „Máme to. Zajtra to prinesieme domov do Paríža,“ povedal tréner Luis Enrique." „V deň, keď som prišiel do PSG, som povedal, že naším cieľom je zaplniť vitrínu trofejí. Chýbala len Liga majstrov – a teraz sme ju získali,“ "priznal Enrique, ktorý prišiel do klubu 5. júla 2023, deň pred slovenským stopérom Milanom Škriniarom. Pod vedením španielskeho kormidelníka bek zároveň odišiel na hosťovanie do Fenerbahce Istanbul. Parížania triumfovali v najvyššej európskej súťaži až po odchodoch hviezd ako Lionel Messi, Neymar či Mbappe. Enrique prebudoval tím z éry hviezdnych nákupov na kolektívne fungujúce mužstvo a a symbolom tejto premeny sa stal v sobotu práve Doue. Po rokoch čakania tak PSG zaznamenalo najvyššie víťazstvo v histórii finále Ligy majstrov. Prekonalo rekord Realu Madrid, ktorý v roku 1960 triumfoval nad Eintrachtom Frankfurt 7:3.



Enrique sa stal siedmym koučom, ktorý vyhral Ligu majstrov s dvoma rôznymi klubmi (predtým s FC Barcelona v roku 2015). PSG zároveň doviedol k prvému treble v histórii – po ligovom titule a víťazstve vo Francúzskom pohári získal aj európsku korunu. Po finále ho hráči v eufórii vyhadzovali do vzduchu. „Sme ambiciózni. Budeme ďalej dobýjať futbalový svet,“ vyhlásil španielsky tréner, ktorý prežil mimoriadne emotívne finále. Po víťaznom finále s Barcelonou spolu so svojou dcérkou Xanou zapichol klubovú vlajku „Blaugranas“ do stredu ihriska. Deväťročné dievča následne o štyri roky neskôr zomrelo po vážnom ochorení. Fanúšikovia PSG dojímavý moment znázornili na tribúne v Mníchove, na ňom vidieť Enriqueho zapichovať vlajku parížskeho klubu po boku svojej dcéry. Španielsky kormidelník si toto gesto všimol a následne sa rozplakal.



Francúzsky reprezentant Doue, ktorý získal striebro na OH v Paríži 2024 pod vedením Thierryho Henryho, sa po sezóne predstaví s národným tímom vo finále Ligy národov UEFA a následne s PSG odcestuje do USA na majstrovstvá sveta klubov. Doue má staršieho brata Guelu, ktorý reprezentuje Pobrežie Slonoviny a na klubovej úrovni pôsobí v Racingu Štrasburg. Samotný Desire si v marci odkrútil debut za francúzsku seniorskú reprezentáciu.



Inter bol ešte pred niekoľkými týždňami v hre o treble, no sezónu ukončil bez trofeje. Koncom apríla vypadol v semifinále Talianskeho pohára s mestským rivalom AC, ligový titul mu ušiel o bod v prospech Neapola a po tesnej prehre s Manchestrom City v istanbulskom finále 2023 teraz prišla jasná prehra s PSG. V druhej polovici zápasu opúšťali tribúny tisíce jeho fanúšikov. „Sme veľmi sklamaní,“ povedal tréner Simone Inzaghi. „Prehry nás robia silnejšími. Po finálovej v Istanbule sme ďalší rok získali titul. Verím, že sa vrátime,“ dodal kouč.