PSG sa nepodrobní rozhodnutiu právnej komisie ohľadom Mbappeho

Paríž 13. septembra (TASR) - Vedenie Paríža St. Germain uviedlo, že sa nepodrobí rozhodnutiu právnej komisie Francúzskej futbalovej ligy, ktorá nariadila klubu zaplatiť 55 miliónov eur jeho bývalému hráčovi Kylianovi Mbappemu. Suma má byť trojmesačnou nevyplatenou mzdou a tzv. "etickým" bonusom, na ktoré má francúzsky reprezentant nárok po svojom tohtoročnom odchode do Realu Madrid.



PSG v stanovisku uviedol, že keďže jurisdikcia ligy je limitovaná, musí o Mbappeho požiadavkách rozhodnúť súd. Podľa klubu by sa musel hráč obrátiť na pracovný súd, ak chce pokračovať v tejto "nevyhnutne poškodzujúcej záležitosti".



Právna komisia francúzskej ligy vydala rozhodnutie po tom, ako Mbappe odmietol ponuku mediácie medzi ním a klubom. PSG, v ktorom pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, verdikt komisie neprijal a chce podniknúť ďalšie právne kroky.



Mbappeho nárok na bonusy bol podľa klubu zrušený dohodou oboch strán pred minulou sezónou. Majster sveta z roku 2018 vtedy nedostával priestor v tíme v dôsledku svojho rozhodnutia nevyužiť ročnú opciu v kontrakte. Klub ho vynechal z prípravných zápasov v Japonsku i Kórejskej republike aj prvého ligového duelu sezóny proti Lorientu (0:0). Nakoniec sa mal bonusov vzdať výmenou za opätovné začlenenie do tímu. "Z právneho a faktického hľadiska sa hráč opakovane verejne i súkromne jasne zaviazal, čo treba rešpektovať, keďže mu klub počas siedmich fantastických rokov v Paríži poskytol bezprecedentné výhody," uviedol ďalej parížsky klub.



O odchode 25-ročného útočníka sa hovorilo niekoľko rokov a v záverečnom ročníku panovalo medzi ním a klubom citeľné napätie. PSG ponúklo Mbappemu v roku 2022 najlukratívnejšiu zmluvu vo svojej histórii a po jeho avizovanom odchode vzťahy výrazne ochladli. Klub sa ho snažil predať do saudskoarabského Al Hilalu, napokon odišiel do Realu Madrid ako voľný hráč. Mbappe zasa cítil frustráciu, keďže klub nepriviedol sľúbené posily.