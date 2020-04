PSG sa snaží získať Pogbu, Manchestru vraj ponúkol Di Mariu

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain sa snaží získať Paula Pogbu z Manchestru United. Podľa britského periodika Daily Mail sú súčasťou ponuky za francúzskeho stredopoliara Angel Di Maria a Julian Draxler.



Tridsaťdvaročný Di Maria pôsobil na Old Trafford v sezóne 2014/2015 svojimi výkonmi však nepresvedčil, keď v 32 zápasoch strelil štyri góly a následne putoval do Paríža.



O Pogbu má záujem aj jeho bývalý zamestnávateľ Juventus Turín a údajne sa ho, rovnako ako PSG, pokúsi získať výmenou. Do Manchestru by mohol putovať niekto z trojice Aaron Ramsey, Miralem Pjanič či Adrien Rabiot.



Pogba má s United zmluvu na dva roky a predĺženie kontraktu je zatiaľ v nedohľadne. Aj preto vraj Manchester v lete zváži ponuky na jeho prestup.