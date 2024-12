PSG sa trápi v ofenzíve, Enrique: Nemám čarovný vzorec

Paríž 7. decembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain si po minulotýždňovom zaváhaní vo francúzskej Ligue 1 opäť nepripísali tri body. Po domácej remíze 1:1 s Nantes nestrelili v piatok v Auxerre ani gól a po bezgólovom dueli sa môže ich náskok na čele tabuľky scvrknúť na 5 bodov.



PSG predtým nestrelil gól ani v Lige majstrov, na ihrisku Bayernu Mníchov prehral 0:1. S jedným gólom v troch zápasoch sa tak Paríž dostáva mimo hranice svojho ofenzívneho sektora. Podľa denníka La Parisien je PSG v úplnom útlme ofenzívy. Tréner Luis Enrique sa na ihrisku Auxerre rozhodol nasadiť na pozíciu "deviatky" Goncala Ramosa, ale v kľúčovom priestore sa ani on nedokázal presadiť. "Moja analýza je pozitívna. Výsledok neodráža to, čo sme videli na trávniku. Hrali sme proti mužstvu, ktoré má doma druhé najlepšie výsledky. Auxerre bol po prestávke nebezpečný, no v druhom polčase sme zlepšili tempo a mali sme viac šancí. Svojim hráčom nemám čo vytknúť," uviedol Enrique na tlačovej konferencii.



Španielsky kormidelník však vie, že jeho tímu chýbajú góly. "Ak si rozoberieme všetky zápasy, máme výnimočné čísla. V klube je taká aureola negativity, ktorej veľmi nerozumiem. Brankár Auxerre bol však veľmi dobrý. Nemám čarovný vzorec. Sme povinní vytvárať si viac príležitostí a realizovať ich. Auxerre mal málo šancí, čo je dobré znamenie. Ale potrebujeme získať sebadôveru, to áno. Je pravda, že sa vieme zlepšiť, to je jasné. Nie je to psychický problém. Sme tím, ktorý najviac boduje v Ligue 1, v Lige majstrov je to iné. Som presvedčený, že v utorok v Salzburgu zabodujeme. Kritizoval by som hráčov, ak by nemali motiváciu, ale dajú do toho všetko. Chcú strieľať góly, je to v ich záujme," dodal Enrique. Zaváhanie jeho tímu môže v nedeľu využiť druhý Olympique Marseille, ktorý momentálne stráca osem bodov a čaká ho duel na pôde nováčika v St. Etienne.