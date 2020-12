PSG sa údajne oficiálne dohodol s Tuchelom na ukončení zmluvy

Paríž 28. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain sa podľa médií dohodol s trénerom Thomasom Tuchelom na ukončení kontraktu. Správy o jeho odvolaní zverejnili viaceré zahraničné zdroje už počas vianočných sviatkov, no k formálnej dohode prišlo údajne až teraz.



Podľa periodika Daily Mail súhlasil Tuchel, ktorý mal platný kontrakt do konca tejto sezóny, s odstupným 5,4 milióna libier. Ani jedna zo strán to však zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Ten istý zdroj informoval, že Nemca nahradí Mauricio Pochettino, ktorý už vraj podpísal zmluvu.



Tuchel pôsobil v Paríži od roku 2018 a získal dva ligové tituly, v minulej sezóne aj Francúzsky a Ligový pohár, navyše doviedol tím do finále Ligy majstrov, kde však prehral s Bayernom Mníchov 0:1.