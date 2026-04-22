Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Šport

PSG si poradil s Nantes 3:0 v dohrávke 26. kola Ligue 1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v stredajšej dohrávke 26. kola Ligue 1 nad Nantes 3:0. Potvrdili tak úlohu favorita a upevnili si vedenie v tabuľke. Nantes je predposledné a na zónu záchrany stráca deväť bodov.



sumár - dohrávka 26. kola Ligue 1

Paríž Saint-Germain - FC Nantes 3:0 (2:0)

Góly: 13. a 50. Kvaracchelija (z 11 m), 37. Doue
