PSG si vybralo dve lokalitu na výstavbu svojho nového štadióna

Paríž 10. júna (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain si na výstavbu svojho budúceho štadióna vybral dve lokality mimo hlavného mesta. Katarskí vlastníci PSG chcú vlastný štadión, no mesto im odmieta predať Park Princov s kapacitou 48.000, ktorý tím využíva od roku 1972.



„Titul Paríža Saint-Germain predstavuje výrazný míľnik vo vývoji klubu. Za účelom zostať konkurencieschopný na najvyššej úrovni, skonsolidovať dlhodobý obchodný plán a privítať množstvo nových priaznivcov za najlepších možných podmienok, musí klub získať štadión, ktorý zodpovedá jeho ambíciám. To je základný predpoklad, ak si má klub udržať svoj dlhodobý rast,“ citovala PSG agentúra AP.



Momentálne sa sústredia na dve dejiská, a to v mestečku Massy na juh od Paríža a v Poissy - 25 kilometrov západne od mesta. Tam otvoril klub vlani aj svoje tréningové centrum. „Podnikneme ďalšie štúdie, aby sme presnejšie posúdili uskutočniteľnosť a vybudovanie takého ambiciózneho a zmysluplného projektu pre náš klub a fanúšikov. V tejto fáze nie je favorizovaná ani jedna lokalita,“ uviedlo ďalej PSG.



Klub investoval vlani vyše 85 miliónov eur na údržbu Parku Princov a bol odhodlaný minúť ďalších 500 za účelom renovácie. Starostka Paríža Anne Hidalgová sa nechala po triumfe vo finále Ligy majstrov nad Interom Miláno (5:0) počuť, že je otvorená rekonštrukčným prácam za účelom zvýšenia kapacity. Zároveň je však proti predaju.