PSG si zahrá štvrťfinále, s Miami si poradil 4:0

MS klubov FIFA - osemfinále:



Atlanta



Paríž St. Germain - Inter Miami 4:0 (4:0)

Góly: 6. a 39. Neves, 44. Aviles (vlastný), 45+3. Hakimi

Atlanta 29. júna (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain postúpili na majstrovstvách sveta klubov v USA do štvrťfinále. V osemfinálovom stretnutí potvrdili úlohu favorita a s Interom Miami si poradili 4:0. Dvakrát sa presadil Joao Neves, jeden gól pridal Achraf Hakimi a center Desire Doueho si do vlastnej siete zrazil Tomás Avilés. Štvrťfinálový súper úradujúceho víťaza Ligy majstrov vzíde z dvojice Flamengo - -Bayern Mníchov.Tím okolo Argentínčana Lionela Messiho sa od začiatku stretnutia v Atlante ocitol pod neustálym tlakom. Parížania dokázali hneď v 6. minúte otvoriť skóre zásluhou Nevesa. V závere prvého polčasu svojim druhým gólom zakončil rýchlu kombináciu. Po presnom zásahu marockého krajného obrancu šlo PSG do šatní so 4-gólovým náskokom. Tempo hry udávali zverenci Luisa Enriqueho počas celého zápasu. Messi a Luis Suarez sa tak len zriedka dokázali presadiť, čo výrazne ovplyvnilo schopnosť Miami vytvárať si príležitosti. Naďalej tak platí, že jediný gól na turnaji inkasovalo PSG pri prehre 0:1 s Botafogom.