PSG so Škriniarom čaká na prvý triumf, Enrique: Výsledok je sklamaním

Paríž 20. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom nedokázali naplno bodovať ani v druhom stretnutí nového ročníka francúzskej Ligue 1. Parížania remizovali v sobotnom zápase na pôde Toulouse FC 1:1. Svoj prvý gól v sezóne strelil útočník Kylian Mbappe, ktorý sa len nedávno vrátil späť do tréningového procesu po vyradení z kádra.



Mbappe začal duel na lavičke, no španielsky tréner Luis Enrique vytiahol svoju najväčšiu ofenzívnu zbraň po zmene strán za stavu 0:0. V 51. minúte sa spolu s najlepším kanonierom uplynulého ligového ročníka dostal na ihrisko aj krídelník Ousmane Dembele, pre ktorého to bol debut za PSG po príchode z FC Barcelona. Mbappe si hneď o necelých 10 minút vykoledoval v pokutovom území faul od Rasmusa Nicolaisena a po hodine hry poslal Paríž do vedenia. Obhajca titulu však prišiel o plný bodový zisk v 87. minúte, keď v šestnástke fauloval Achraf Hakimi a z bieleho bodu zabezpečil deľbu bodov Zakaria Aboukhlal.



Celý duel opäť odohral za úradujúceho šampióna slovenský obranca Milan Škriniar. V defenzívnom rozostavení tentoraz figuroval po boku kapitána Marquinhosa. "Výsledok je sklamaním. Za remízu môže aj nedostatok šťastia," uviedol 53-ročný kouč, ktorý sa odmietol vtiahnuť do debaty o tom, prečo začal Mbappe zápas ako náhradník: "Viem, že vy médiá máte radi tieto kontroverzné otázky, ale ja môj štáb budeme naďalej riadiť veci tak, ako uznáme za vhodné."



Pre Mbappeho to bol prvý duel od 21. júla, keď na Ázijskom turné vypadol z kádra po odmietnutí podpísať nový kontrakt. Dvadsaťštyriročný zakončovateľ sa vrátil k tímu minulú nedeľu po tom, čo viedol "konštruktívne a pozitívne diskusie" s klubom.