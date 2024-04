PSG so Škriniarom do finále Francúzskeho pohára, rozhodol Mbappe

semifinále Francúzskeho pohára



Paríž St. Germain - Stade Rennes 1:0 (1:0)



Gól: 40. Mbappe



/M. Škriniar (PSG) hral od 75. minúty/

Paríž 4. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain so slovenským obrancom Milanom Škriniarom postúpili do finále Francúzskeho pohára. V stredajšom semifinálovom zápase v Parku princov zdolali Stade Rennes 1:0. O víťazstve úradujúceho majstra rozhodol gól Kyliana Mbappeho zo 40. minúty.Mbappe mohol otvoriť skóre už v 37. minúte, ale nepremenil pokutový kop, keď jeho strelu z bieleho bodu zneškodnil Steve Mandanda. Domáci kanonier si to vynahradil o tri minúty neskôr, presadil sa tečovanou strelou po prihrávke Fabiana Ruiza. Škriniar začal zápas na lavičke náhradníkov, na ihrisko sa dostal v 75. minúte. PSG narazí vo finále pohára na Olympique Lyon, ktorý ešte v utorok vyradil FC Valenciennes (3:0).