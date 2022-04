PSG stratil dvojgólové vedenie, bod Racingu zariadil náhradník Caci

Štrasburg 30. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain prišli v piatkovom zápase 35. kola Ligue 1 o dvojgólové vedenie a na pôde Racingu Štrasburg remizovali 3:3. Domáci zmazali manko v záverečnej štvrťhodine stretnutia, remízu zariadil gólom náhradník Anthony Caci.



"Najprv sme hrali o zotrvanie v súťaži, potom o najlepšiu desiatku a teraz máme šancu na európske súťaže," uviedol pre agentúru AP autor tretieho gólu Štrasburgu, ktorý si pripísal prvý presný zásah od novembra 2019 po deviatich minútach na ihrisku.



Domáci otvorili skóre v 3. minúte, keď sa proti svojmu bývalému tímu presadil Kevin Gameiro, a Štrasburg mohol zvýšiť vedenie už o niekoľko minút neskôr. Gól Adriena Thomassona však padol z tesného ofsajdu.



Čerstvým majstrom sa podarilo do prestávky vyrovnať zásluhou Kyliana Mbappeho a po vyše hodine hry sa dostali do vedenia 3:1 v priebehu štyroch minút. Mbappe najprv asistoval Achrafovi Hakimimu a následne pridal na svoje konto druhý presný zásah v dueli.



O kontaktný gól domácich sa postaral štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času jeden z obrancov PSG - Marco Verratti poslal loptu do vlastnej siete hlavičkou po rohovom kope Racingu. Ten v 89. minúte podržal pri tvrdej strele Lionela Messiho brankár Matz Sels a návrat dokonal v nadstavenom čase Caci.



Desaťnásobný francúzsky majster nevyhral nad piatkovým súperom prvýkrát od apríla 2019. Štrasburg, ktorý sa vlani tesne vyhol baráži o zotrvanie v Ligue 1, momentálne bojuje o miestenku v skupinovej fáze Európskej ligy.



"Zaslúžili sme si vyhrať tento zápas. Boli sme lepší a hrali sme oveľa kvalitnejšie, dostali sme však góly, ktoré nami na konci veľmi otriasli. Neoddychujeme, ešte nie je po sezóne. Hráme do konca," uviedol tréner hostí Mauricio Pochettino, ktorého miesto v tíme je neisté napriek ligovému triumfu. Dôvod je vypadnutie v osemfinále Ligy majstrov s Realom Madrid. "Bol to dobrý zápas, hneď na začiatku sme síce dostali gól, no spamätali sme sa a otočili sme na 3:1. Oni sa neskôr dostali späť, ale taký je futbal," dodal útočník PSG Neymar.