< sekcia Šport
PSG triumfoval v Breste 3:0, dvojgólový Hakimi
Stade Brest - Paríž St. Germain 0:3 (0:2).
Autor TASR
Paríž 25. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa po dvoch zápasoch francúzskej Ligue 1 dočkali plného bodového zisku. V sobotnom dueli 9. kola zvíťazili na trávniku Stade Brest 3:0, dvoma gólmi sa blysol marocký obranca Achraf Hakimi. Obhajcovia titulu poskočili na prvú priečku tabuľky pred Olympique Marseille, ktorý má o dva body menej a zápas k dobru.
Ligue 1 - 9. kolo:
Stade Brest - Paríž St. Germain 0:3 (0:2)
Góly: 29. a 39. Hakimi, 90.+6 Doue
Stade Brest - Paríž St. Germain 0:3 (0:2)
Góly: 29. a 39. Hakimi, 90.+6 Doue