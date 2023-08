PSG už v novej sezóne údajne nepočíta s Neymarom a tromi ďalšími hráči

Paríž 10. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain už v novej sezóne údajne nepočíta s Brazílčanom Neymarom a tromi ďalšími hráčmi. Podľa informácií agentúry DPA, odvolávajúcej sa na francúzsky denník L'Equipe, im to priamo oznámili tréner Luis Enrique a športový riaditeľ klubu Luis Campos.



Neymar už pred pár dňami informoval vedenie klubu, že chce Park princov opustiť. Tridsaťjedenročný krídelník prišiel do Paríža z Barcelony v roku 2017 za rekordných 222 miliónov eur a hoci má s PSG platnú zmluvu do leta 2025, údajne sa chce vrátiť do Barcelony. Jeho bývalý spoluhráč a súčasný tréner "Blaugranas" Xavi Hernandez si však nemyslí, že by do jeho tímu zapadol.



Na druhej strane, Neymarov otec Neymar da Silva Santos odchod svojho syna z PSG poprel. "Nemôžem potvrdiť správy, ktoré neexistujú," uviedol v reakcii pre brazílsky portál Premier League Brasil.



Z Paríža po sezóne odišiel Argentínčan Lionel Messi a klub vedie spory s Kylianom Mbappem ohľadom kontraktu. Francúzsky útočník má platnú zmluvu do roku 2024, keď chce zamieriť do Realu Madrid ako voľný hráč. PSG ho však nemieni nechať odísť zadarmo a 24-ročný kanonier už odmietol návrh na predĺženie zmluvy i možnosť jej predčasného ukončenia. Paríž ho preto vylúčil z tréningov prvého tímu a hrozí, že ho celú sezónu nechá sedieť na lavičke. Je teda možné, že z niekdajšieho hviezdneho tria Messi, Neymar, Mbappe sa v novom ročníku nepredstaví v parížskom drese ani jeden.



Na zozname nechcených hráčov sú okrem Neymara aj stredopoliar Marco Verratti, útočník Hugo Ekitike, obranca Juan Bernat a hovorí sa aj o odchode nemeckého útočníka Juliana Draxlera, ktorý strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v Benfice Lisabon. Do PSG v lete prišiel po pôsobení v milánskom Interi slovenský obranca Milan Škriniar.