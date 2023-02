PSG v odvete pravdepodobne bez Neymara, má pretrhnuté väzy

Paríž 22. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar má pretrhnuté väzy v oblasti členka. Najnovšie výsledky vyšetrení naznačili jeho absenciu v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov, v ktorom jeho Paríž Saint-Germain zabojuje o postup proti Bayernu Mníchov.



Neymar utrpel zranenie v 51. minúte nedeľňajšieho ligového zápasu za stavu 2:1 s LOSC Lille (4:3). Prišiel k nemu v súboji s Benjaminom Andrem, ktorý ho fauloval. V prvom polčase sa podieľal na oboch góloch, keď najprv asistoval pri presnom zásahu Kyliana Mbappeho a ďalší sám strelil. Útočníka opakovane trápia problémy s členkom. Zranil sa aj na minuloročných MS v Katare v úvodnom stretnutí so Srbskom (2:0). Následne sa vrátil do zostavy "kanárikov" až v osemfinálovom stretnutí s Kórejskou republikou (4:1).



PSG pôvodne informovalo, že Neymar neutrpel zlomeninu, ale podvrtnutie. Utorkové vyšetrenia však odhalili vážnejšie zranenie a 31-ročný útočník sa dozvie dobu rekonvalescencie budúci týždeň.



Štandardný čas je v prípade takéhoto zranenia 6 až 8 týždňov a jeho tím privíta Bayern už 8. marca. Zo zápasu v Bavorsku má jednogólové manko po prehre 0:1, no súper bude v Parku Princov bez obrancu Benjamina Pavarda. Ten dostal v nadstavenom čase prvého zápasu červenú kartu. Informácie priniesla DPA.