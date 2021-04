PSG v Štrasburgu bez Marquinhosa, Dialla a Icardiho

Paríž 9. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nastúpia v sobotnom zápase 32. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Racingu Štrasburg bez kapitána Marquinhosa.



Okrem 26-ročného brazílskeho stopéra nebude môcť kouč obhajcu titulu Mauricio Pochettino počítať s ďalším zadákom Abdouom Diallom, ktorý je chorý. K dispozícii nie je stále ani Mauro Icardi, argentínsky útočník sa po trojtýždňovom výpadku iba prednedávnom zapojil do tréningu.



Marquinhos si privodil svalové zranenie v úvodnom štvrťfinálovom súboji Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. Z hry odstúpil po polhodine hry, PSG aj bez jedného zo svojich kľúčových hráčov zvíťazil na ihrisku súpera 3:2.



Podľa denníka L'Equipe je otázne, či sa Marquinhos dá zdravotne do poriadku na utorkovú odvetu v Parku princov. Definitívny verdikt by mal padnúť v nedeľu.