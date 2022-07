Novým trénerom PSG sa stal Galtier

Paríž 4. júla (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain sa stal Christophe Galtier. Úradujúci šampióni s ním podpísali dvojročný kontrakt. V pondelok večer o tom informovala francúzska agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z klubu, ktoré jej informáciu potvrdili.



PSG už skôr oznámilo, že v utorok o 14.00 h sa uskutoční tlačová konferencia a Galtiera spozorovali miestne médiá v pondelok večer v kanceláriách klubu.



Nový tréner nahradí na poste Mauricia Pochettina, ktorý prišiel do PSG v januári 2021 a mal platnú zmluvu až do roku 2023. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul v Ligue 1, v Lige majstrov však PSG skončil už v osemfinále po dvojzápase s neskorším víťazom Realom Madrid. Ako jeho možný nástupca sa spomínal aj Zinedine Zidane, no ten má údajne záujem o pozíciu reprezentačného trénera Francúzska.



Päťdesiatpäťročný Galtier viedol v uplynulej sezóne Nice, predtým pracoval štyri roky v Lille a osem v St. Etienne. So St. Etienne vyhral v roku 2013 Ligový pohár a s Lille vlani ligu. Trikrát ho vyhlásili za najlepšieho trénera najvyššej súťaže.



V PSG po sezóne skončil aj športový riaditeľ Leonardo, jeho nástupcom na pozícii poradcu sa stal Luis Campos. Päťdesiatsedemročný portugalský skaut pomohol vybudovať majstrovské tímy AS Monaco a OSC Lille, ktorým sa v rokoch 2017 a 2021 podarilo uspieť v konkurencii finančne silnejších Parížanov.



Nová sezóna francúzskej najvyššej súťaže odštartuje 6. augusta.