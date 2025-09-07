< sekcia Šport
PSG varoval francúzsku federáciu o Dembeleho stave ešte pred zranením
Autor TASR
Paríž 7. septembra (TASR) – Vedenie futbalového klubu Paríž Saint-Germain ešte pred piatkovým zápasom kvalifikácie MS 2026 vo Vroclave s Ukrajinou (2:0) varovalo Francúzsku futbalovú federáciu (FFF) ohľadom zdravotného stavu svojich hráčov. Kritika klubu tak prišla ešte predtým, ako sa Ousmane Dembele a Desire Doue v spomenutom zápase zranili a museli z reprezentačného zrazu predčasne odísť.
Podľa informácií denníka L'Equipe poslal PSG vo štvrtok list prezidentovi FFF Philippovi Diallovi a vedeniu federácie, v ktorom vyjadril obavy o ochranu zdravia reprezentantov a požiadal o zmenu postupov lekárskeho tímu národného mužstva.
Parížsky klub v liste uviedol ako príklady Dembeleho a Lucasa Hernandeza, ktorí boli podľa neho ponechaní v tíme napriek zdravotným problémom nezlučiteľným so súťažným nasadením. PSG zároveň kritizovalo nedostatok komunikácie medzi federáciou a klubovými lekárskymi tímami, pričom rozhodnutia podľa neho padali jednostranne a bez konzultácie.
