PSG vybojoval proti Brestu tesnú výhru, Galtier: Chýbalo nám nasadenie

Paríž 11. septembra (TASR) - Zápas medzi Parížom Saint-Germain a Stade Brest mal jednoznačného favorita, no domáci nakoniec vyhrali v sobotu iba tesne 1:0. Tréner PSG Christophe Galtier nasadil takmer kompletnú zostavu pre Ligu majstrov, o víťazstve rozhodol po polhodine hry Neymar. Kľúčovú úlohu zohral aj brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý zneškodnil pokutový kop Islama Slimaniho.



Parížania vedú tabuľku o skóre pred Olympiqueom Marseille, no proti tímu z chvosta tabuľky sa očakával od úradujúcich majstrov lepší výkon. Brest pred dvoma týždňami prehral s Montpellierom 0:7. "Vždy je náročné hrať súbežne aj Ligu majstrov. Do tých zápasov ide veľa fyzickej i mentálnej energie. Nepovedal by som, že to bolo pod naše možnosti. Chýbalo nám rovnaké nasadanie ako v doterajšom priebehu sezóny," uviedol Galtier k výkonu svojho tímu pre AFP.



Jediní hráči, ktorí dostali medzi zápasmi LM s Juventusom (2:1) a izraelským Maccabi Haifa (14.9.) voľno, boli Nuno Mendes a kapitán Marquinhos. Kormidelník zvažoval aj oddych pre Lionela Messiho. Hviezdny útočník nakoniec zohral v stretnutí kľúčovú úlohu.



V 25. minúte najskôr našiel Neymara, VAR však odhalil tesný ofsajd. Za faul na Brazílčana dostal najskôr červenú kartu Christophe Herelle, no po verdikte videového systému mohol ostať na ihrisku. Dvojici vyšla kombinácia o päť minút neskôr, keď Messi poslal diagonálny pas na Neymara, ten si loptu spracoval na hranici päťky a ľavačkou následne umiestnil k žrdi nechytateľnú strelu. Brazílčan vsietil svoj ôsmy ligový gól v sezóne a vedie tabuľku strelcov Ligue 1. Vo všetkých súťažiach má ešte o dva góly viac a ako súčasť základnej jedenástky sa podieľal aspoň na jednom góle v každom stretnutí od marcového kvalifikačného zápasu MS, v ktorom Brazília zdolala Čile 4:0. Messi ešte v úvode druhého dejstva trafil hlavičkou žrď brány Marca Bizota.



"Pôvodne som chcel nasadiť náš najsilnejší útok, aby čo najskôr rozhodol o výsledku a následný plán bol striedať," povedal k svojmu zámeru tréner domácich. Tí museli nakoniec bojovať o plný bodový zisk až do konca a ešte sa mohli obávať o výsledok, keď arbiter odpískal faul Presnela Kimpembeho na Noaha Fadiga v pokutovom území. Pokus Islama Slimaniho z bieleho bodu zneškodnil Donnarumma. "Bol som presvedčený, že dokážem chytiť penaltu. Mal som šťastie pri výbere strany, moje sústredenie bolo zamerané na strelca. Z úspešného zákroku mám veľkú radosť, bol som užitočný pre tím," zhodnotil svoje vystúpenie taliansky brankár.