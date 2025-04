PSG vydrel postup, v odvete s Villou mal namále, Enrique:„Trpeli sme“

Birmingham 16. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa druhú sezónu za sebou prebojovali do semifinále Ligy majstrov. V odvetnom štvrťfinálovom dueli s Aston Villou (2:3) však mali namále a môžu ďakovať svojmu brankárovi Gianluigimu Donnarummovi, že neprišli úplne o dvojgólovú výhodu z prvého zápasu. Tréner PSG Luis Enrique verí, že sa jeho mužstvo poučí z druhopolčasového kolapsu a v ďalšej fáze bude silnejšie.



„´Gio´ potvrdil, že je jeden z najlepších brankárov planéty. Myslím si, že mám najlepší káder na svete, nielen brankára. Tento zápas nám umožnil ďalej rásť, budeme po ňom lepší. Za celý dvojzápas sme si zaslúžili postup a sme veľmi šťastní, že druhý rok za sebou sme v semifinále,“ spokojne konštatoval Enrique.



Francúzsky majster si z úvodného súboja priniesol víťazstvo 3:1. Vo Villa Parku viedol po dvoch ukážkových protiútokoch s gólovými koncovkami Achrafa Hakimiho a Nuna Mendesa 2:0 a zdalo sa byť o všetkom rozhodnuté. Lenže domáci vystupňovali svoj tlak, zásahmi Youriho Tielemansa, Johna McGinna a Ezriho Konsu otočili skóre a spravili zo zápasu ešte riadnu drámu. PSG záverečnému náporu domácich s vypätím síl odolal a po súhrnnom skóre 5:4 sa tešil z postupu. „Spravili sme si úlohu náročnejšou, aj keď Aston Villa nás dostala pod veľký tlak. Má kvalitných hráčov, no myslím si, že sami sme si sťažili život. Najmä v druhom polčase sme úplne stratili kontrolu nad dianím. Za stavu 2:1 sme si mysleli, že máme postup vo vrecku, ale duel sa ešte neskončil. O tomto je Liga majstrov. Súperi, najmä keď sú hnaní domácim publikom, dokážu zápasy otočiť. Tento duel nám do budúcna určite pomôže, ukázal nám to, že nemôžeme ani na chvíľu poľaviť. V semifinále však musíme mať na seba vyššie nároky,“ zdôraznil v rozhovore pre Canal Plus útočník hostí Ousmane Dembele.



„Ani na chvíľu som neuvažoval, že by nás Villa mohla vyradiť, pretože sa jej nepodarilo vyrovnať skóre dvojzápasu. Desať minút sme však skutočne trpeli. Súper išiel do rizika, diváci ho hnali dopredu, útočil s obrovskou intenzitou. Takéto momenty nás urobia silnejšími, odnášame si zo stretnutia množstvo skúseností,“ dodal Enrique. Jeho tím sa v semifinále stretne s víťazom dvojzápasu Real Madrid - Arsenal, v prvom zápase "Gunners" zdolali obhajcu trofeje 3:0: „Nemám preferovaného súpera. Odvetu si vychutnám doma s pivom v ruke a uvidíme, na koho narazíme. V každom prípade to budú špeciálne súboje.“



Villa sa takto ďaleko v európskych pohárových súťažiach dostala prvýkrát od roku 1983 a domáci klub na to nebol stopercentne pripravený. Pred úvodným hvizdom zaznela z reproduktorov najprv zvučka Európskej ligy, až po zhruba minúte za bučania divákov pustili slávnejšiu hymnu Ligy majstrov. Tréner Aston Villy Unai Emery viedol PSG v osemfinále LM v roku 2017, keď Barcelona pod vedením Enriqueho zmazala deficit 0:4 z prvého zápasu a postúpila ďalej po víťazstve 6:1. Emery teraz opäť ťahal pri konfrontácii s Enriquem za kratší koniec. Po zápase bol však na svojich zverencov pyšný: „Som hrdý na všetko, čo sme dokázali, ako sme vedeli tvrdo pracovať s držať sa nášho cieľa. Diváci boli fantastickí, vychutnali si zápas rovnako ako my. Dokázali sme vytrápiť súpera tak, ako on vytrápil v prvom stretnutí nás. Vygradovali sme náš výkon na najvyššiu úroveň, čo je ďalší krok pri tom, čo sa snažím s Aston Villou vybudovať. Verím, že sa do Ligy majstrov čoskoro vrátime.“ Domáci kormidelník špeciálne vyzdvihol výkon Marcusa Rashforda, ktorý prišiel do Birminghamu v zime z Manchestru United. „Pravdepodobne sa cíti v tíme stále lepšie a komfortnejšie a dnes odohral fantastický zápas. Sme radi, že ho máme,“ vyjadril sa Emery na adresu anglického útočníka.