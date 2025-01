PSG vyhral Francúzsky superpohár po triumfe nad AS Monaco 1:0

Dauha 5. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain si pripísali rekordný 13. triumf vo Francúzskom superpohári. V nedeľnom súboji o trofej vyhrali v katarskej Dauhe nad AS Monaco 1:0, v nadstavenom čase o tom rozhodol Ousmane Dembele. Slovenský obranca Milan Škriniar nefiguroval na súpiske PSG.



Úradujúci francúzsky šampión získal domáci superpohár tretíkrát za sebou, vlani zdolal Toulouse 2:0. Monaco v ňom uspelo naposledy v roku 2000, celkovo má na konte štyri triumfy. V nedeľnom stretnutí mali oba tímy viacero šancí na zmenu skóre, no až v druhej minúte nadstavenia sa ujala akcia Parížanov. Po ľavej strane ju potiahol Ruiz, nasmeroval pred bránku prízemnú prihrávku a Dembele poslal loptu do odkrytej bránky.







Francúzsky superpohár /Dauha/:



Paríž St. Germain - AS Monaco 1:0 (0:0)



Gól: 90.+2 Dembele