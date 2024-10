PSG vyhralo s mladými, Enrique chválil Mayulua: Hráč budúcnosti

Paríž 20. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvládli sobotný súboj o prvé miesto tabuľky Ligue 1 aj s rotovanou zostavou. V Parku Princov zvíťazili nad Racingom Štrasburg 4:2 a na čele figurujú o skóre pred AS Monaco. Tréner Luis Enrique po zápase chválil 18-ročného Sennyho Mayulua, ktorý vsietil svoj prvý gól v najvyššej francúzskej súťaži.



Španielsky kouč nechal na lavičke kapitána Marquinhosa i mená ako Ousmane Dembele, Achraf Hakimi či Fabian Ruiz a do základu postavil piatich hráčov vo veku 20 a menej rokov. Celé stretnutie odohral aj slovenský legionár Milan Škriniar. Mayulu otvoril skóre v 18. minúte a až do striedania v 67. minúte bol na ihrisku výraznou postavou. "Ukazuje, že má veľký potenciál, osobnosť aj schopnosti. V pokutovom území je veľmi efektívny, je to hráč budúcnosti. Dnes večer skóroval raz, ale mohol pridať ďalšie dva góly. Teším sa aj zaňho," povedal Enrique na adresu francúzskeho stredopoliara. "Rozhodol som sa vystreliť a padlo to do brány. Je to niečo, na čo môžem byť naozaj hrdý. Je to detský sen. Počuť fanúšikov kričať a oslavovať s celou skupinou je neskutočný pocit," radoval sa Mayulu.



Ďalšie zásahy pridali Marco Asensio, Bradley Barcola a Lee Kang-in. Paríž nastrieľal v ôsmich zápasoch tejto sezóny už 25 gólov, čo je o deväť viac ako druhé strelecky najúspešnejšie mužstvá Olympique Marseille a Štrasburg. "Mojím cieľom je rozvíjať tím. V minulosti sa mužstvo spoliehalo na individuálne talenty, ale to už neplatí. Máme veľa hráčov, ktorí dokážu skórovať, ale je mi jedno, kto dá gól alebo prispeje asistenciou. Pre mňa je dôležité, aby bol každý prínosom v útoku aj v obrane. Cieľom je vyhrávať tituly a hrať najlepším možným spôsobom," citovala Enriqueho agentúra Reuters.



Prvý zápas po reprezentačnej prestávke je podľa Španiela vždy náročný, a k tomu PSG čaká aj účasť v Lige majstrov. V utorok doma privíta holandský PSV Eindhoven. "Myslím si, že je to rovnaké pre všetkých trénerov, ktorí prídu o hráčov počas reprezentačných prestávok. Prvý zápas po pauze je vždy obzvlášť komplikovaný, ale my sme si splnili cieľ získať tri body proti veľmi ťažkému súperovi a ušetrili sme hráčov, aby si mohli oddýchnuť po reprezentovaní," konštatoval Enrique.



Štrasburg utrpel druhú prehru v tejto sezóne a v tabuľke mu patrí 7. miesto. Z hľadiska aktivity nezaostával, Parížu dokázal na strely konkurovať v pomere 16:18 a takmer vyrovnané bolo aj držanie lopty. "Mám pocit, že sme prehrali správnym spôsobom, ak niečo také vôbec existuje. Bola to stopercentná kvalita Paríža, jedného z najlepších tímov v Európe. Myslím si, že PSG tu buduje niečo naozaj výnimočné a na svojich hráčov som veľmi hrdý za to, že hrajú štýlom, ktorý podľa mňa ešte nikto neskúsil. Aby ste mohli vo veľkom vyhrávať, musíte byť pripravený aj vo veľkom prehrávať," zhodnotil duel tréner Racingu Liam Rosenior.