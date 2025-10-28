Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PSG zaznamenal po najúspešnejšej sezóne rekordné príjmy

Na snímke tréner Luis Enrique. Foto: TASR/AP

Víťazi Ligy majstrov pridali k európskemu triumfu aj víťazstvá v domácej Ligue 1, Francúzskom pohári či v Superpohári UEFA.

Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain zaznamenal v uplynulej sezóne svoje historicky rekordné príjmy v hodnote 837 miliónov eur. Okrem 175 miliónov zo zápasových dní k tomu výrazne prispeli aj komerčné aktivity.

Víťazi Ligy majstrov pridali k európskemu triumfu aj víťazstvá v domácej Ligue 1, Francúzskom pohári či v Superpohári UEFA. Komercia priniesla klubu do kasy 367 miliónov, pričom rekordné boli najmä predaje v online obchode PSG. Po vydarenej sezóne sa klub teší neustálej podpore v Parku princov. V zápase proti Štrasburgu 18. októbra vypredali priaznivci 170. domáci zápas za sebou, pričom 98% z nich si obnovilo permanentky z minulej sezóny.

Francúzsky klub ťaží aj z neustáleho záujmu o vzájomnú spoluprácu. Podľa utorkového vyjadrenia na oficiálnej stránke pribudlo klubu od začiatku sezóny šesť nových partnerov, spolu ich má už 31.
