< sekcia Šport
PSG zdolal Angers 1:0, gólovo sa presadil Ruiz
Autor TASR
Paríž 22. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali piatkový zápas druhého kola francúzskej Ligue 1 nad Angers 1:0. Jediný gól úradujúcich majstrov strelil v 50. minúte španielsky stredopoliar Fabian Ruiz, keď prekvapil brankára Herveho Koffiho strelou spoza obrancov hostí.
sumár - 2. kolo Ligue 1
Paríž Saint-Germain - SCO Angers 1:0 (0:0)
Gól: 50. Ruiz