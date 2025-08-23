Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PSG zdolal Angers 1:0, gólovo sa presadil Ruiz

Hráč PSG Joao Neves (vpravo) bojuje o loptu s Harisom Belkeblom z Angers v zápase francúzskej ligy League One Paríž Saint-Germain - SCO Angers v Paríži 22. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Jediný gól úradujúcich majstrov strelil v 50. minúte španielsky stredopoliar Fabian Ruiz, keď prekvapil brankára Herveho Koffiho strelou spoza obrancov hostí.

sumár - 2. kolo Ligue 1

Paríž Saint-Germain - SCO Angers 1:0 (0:0)
Gól: 50. Ruiz
