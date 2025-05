PSG zdolal Arsenal aj v odvete a postúpil do finále

odveta semifinále Ligy majstrov:



Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 2:1 (1:0)



Góly: 27. Ruiz, 72. Hakimi - 76. Saka. Rozhodoval: Zwayer (Nem.), ŽK: Mendes, Kvaracchelija - Rice, Lewis-Skelly, Calafiori, Saka



/prvý zápas: 1:0, postúpil PSG/



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (88. Ramos) - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola (70. Dembele), Doue (74. Hernandez), Kvaracchelija



Arsenal: Raya - Timber (83. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (68. Calafiori) - Ödegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli (69. Trossard)

Paríž 7. mája (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain budú 31. mája v Mníchove súpermi Interu Miláno vo finále Ligy majstrov. Hráči francúzskeho šampióna po minulotýždňovom víťazstve 1:0 na pôde FC Arsenal zvládli aj stredajšiu domácu odvetu, v ktorej zdolali anglického súpera 2:1. Parížania postúpili do finále LM druhýkrát v histórii, v covidovom ročníku 2019/2020 im trofej vyfúkol Bayern Mníchov.V tejto sezóne na ceste do finále prešli zverenci trénera Luisa Enriqueho vo vyraďovačke postupne cez Stade Brest, najlepší tím ligovej fázy FC Liverpool, Aston Villu a napokon zdolali aj tretieho súpera z Premier League. Finále LM 2024/2025 sa uskutoční v sobotu 31. mája o 21.00 h v Allianz Arene v Mníchove.Dembele sa nestihol úplne zotaviť zo svalového zranenia a tak v útočnom trojzáprahu Paríža dostal prednosť Barcola. Arsenalu sa po vypršaní kartového trestu vrátil do zostavy stredopoliar Partey. Hostia začali v Parku princov tlakom. Rice hlavou tesne minul bránu a Martinelliho volej zneškodnil Donnarumma. Silnú 10-minútovku „kanonierov“ podčiarkol Ödegaard, ktorého strelu vyrazil domáci brankár na roh. PSG prečkal krušné chvíle a osmelil sa. V 17. minúte mohol vyrovnať Kvaracchelija, Gruzínec si narazil loptu s Douem a jeho technická strela z hranice vápna opečiatkovala žrď. O desať minút neskôr už domáci otvorili skóre. Ruiz sa dostal k odrazenej lopte a nechytateľnou strelou prekonal Rayu - 1:0. Na 2:0 mohol o chvíľu zvýšiť Barcola, zasekol si Kiwiora, ale v rozhodujúcej chvíli dobre zasiahol Raya.Platonický tlak Arsenalu narážal v úvode druhého polčasu na kompaktnú defenzívu PSG. Po hodine hry sa dostal do zakončenia Saka, ale Donnarumma jeho pokus vyškriabal na roh a proti Londýnčanom si stále držal čistý štít. V 67. minúte zahral rukou v šestnástke Lewis-Skelly a po intervencii VAR-u nariadil rozhodca penaltu pre Paríž. Smer Vitinhovej slabej strely však vystihol Raya a držal Arsenal v hre o postup. Nádeje hostí dostali trhlinu v 72. minúte, keď sa po chybe Parteya presadil Hakimi - 2:0. Saka onedlho znížil a mohol aj vyrovnať, ale po zaváhaní Donnarummu netrafil zblízka prázdnu bránu. Arsenal už sa na viac nezmohol a v ďalšej sezóne tak nezíska žiadnu trofej.