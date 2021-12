Manchester City prehral v Lipsku 1:2

Sumáre utorňajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:



A-skupina

Paríž St. Germain - FC Bruggy 4:1 (3:0)

Góly: 2. a 7. Mbappe, 38. a 76. Messi (druhý z 11 m). Rozhodoval: Manzano (Šp.)





RB Lipsko - Manchester City 2:1 (1:0)

Góly: 24. Szoboszlai, 71. A. Silva - 77. Mahrez. Rozhodoval: Schärer (Švaj.), ČK: 83. Walker (Manchester)

Tabuľka:



1. Manchester City 6 4 0 2 18:10 12*



2. Paríž St. Germain 6 3 2 1 13:8 11*



3. RB Lipsko 6 2 1 3 15:14 7**



4. FC Bruggy 6 1 1 4 6:20 4



* postup do osemfinále LM



** postup do baráže o osemfinále EL

Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v utorňajšom zápase A-skupiny Ligy majstrov 2021/2022 nad FC Bruggy 4:1. V druhom súboji skupiny RB Lipsko na domácom štadióne zdolalo Manchester City 2:1 a vybojovalo si účasť v jarnej Európskej lige UEFA.V Parku princov mali domáci skvelý vstup do stretnutia, v 2. a v 7. minúte sa dvakrát presadil francúzsky útočník Kylian Mbappe. Ten najprv zblízka upratal do siete loptu, ktorá sa k nemu dostala od brankára hostí. O päť minút strelou z prvej nedal Simonovi Mignoletovi opäť žiadnu šancu. Parížania mali aj ďalšie príležitosti, presadil sa až Lionel Messi v 38. minúte utešenou technickou obaľovačkou. Bruggy v druhom dejstve znížili, keď voľný Mats Rits trafil presne k vzdialenejšej tyčke. Skóre uzavrel Messi v 76. minúte z penalty.V Lipsku sa hral zaujímavý futbal, domácich dostal do vedenia po samostatnom úniku v 24. minúte Dominik Szoboszlai, keď chladnokrvne obišiel aj brankára a dal do prázdnej brány. Domáci Andre Silva či Emil Forsberg nevyužili ďalšie šance, vyrovnať mohol Phil Foden, ktorý ale trafil len žrď. Už istý víťaz skupiny z Manchestru v druhom polčase inkasoval opäť v 71. minúte, keď Andre Silva využil prihrávku od Forsberga. Hostia ešte dokázali znížiť, v 77. minúte sa presadil hlavou na zadnej tyči Riyad Mahrez. Snahu anglického majstra o vyrovnanie zmarilo vylúčenie Kylea Walkera v 83. minúte.